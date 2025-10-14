КОКАИН, ХЕРОИН И ПИШТОЉ Ухапшен дилер дроге у Смедереву, ево ШТА МУ ЈЕ ПРОНАЂЕНО У КУЋИ
14.10.2025. 21:53 21:56
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, у сарадњи са Полицијскомуправом у Смедереву и Вишим јавним тужилаштвом у Смедереву, ухапсили су С. М.(1977), због постојања основа сумње да је извршио кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Полиција је кући коју осумњичени користи пронашла килограм кокаина, килограм ипо хероина, као и пиштољ калибра 7,65 милиметара са припадајућа три оквира и пиштољском муницијом.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Смедереву.