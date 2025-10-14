overcast clouds
10°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОКАИН, ХЕРОИН И ПИШТОЉ Ухапшен дилер дроге у Смедереву, ево ШТА МУ ЈЕ ПРОНАЂЕНО У КУЋИ

14.10.2025. 21:53 21:56
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
д
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, у сарадњи са Полицијскомуправом у Смедереву и Вишим јавним тужилаштвом у Смедереву, ухапсили су С. М.(1977), због постојања основа сумње да је извршио кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Полиција је кући коју осумњичени користи пронашла килограм кокаина, килограм ипо хероина, као и пиштољ калибра 7,65 милиметара са припадајућа три оквира и пиштољском муницијом.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Смедереву.

дрога оружје хапшење
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај