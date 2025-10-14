ЗАПАЛИО СЕ АУТОБУС СА 57 ПУТНИКА Погинуло 19 особа ВЕЛИКА ТРАГЕДИЈА У ИНДИЈИ
Најмање 19 људи погинуло је данас поподне у држави Раџастан на западу Индије када је у једном аутобусу избио пожар, пренели су индијски медији емитер НДТВ позивајући се на полицију.
Индијска државна телевизија НДТВ пренела је да је аутобус превозио 57 путника на линији од Џаизалмера до Џодпура када се појавио дим из задњег дела возила, преноси Ројтерс.
Возач је зауставио аутобус поред пута, али ватра је захватила цело возило у року од само неколико минута.
Поред 19 погинулих, још 15 путника, укључујући двоје деце, задобило је озбиљне опекотине, при чему су неки претрпели опекотине до 70 одсто, наводи НДТВ, али Ројтерс није могао независно да провери детаље извештаја.
Полиција верује да је пожар изазван кратким спојем у мотору возила.