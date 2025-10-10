Хитно је склањајте из куће! ОВА БИЉКА ПРИВЛАЧИ БЕДУ И СИРОМАШТВО Доноси ВЕОМА ЛОШУ ЕНЕРГИЈУ и буквално ТЕРА НОВАЦ
Према веровањима фенг шуија, кактус је једна од биљака која доноси веома лошу енергију и тера новац из вашег дома.
Ако верујете у фенг шуи, древну кинеску филозофију уређења простора, знате да свака биљка у дому доноси посебну енергију. Док неке, попут красуле или дрвета новца, привлаче срећу и обиље, постоје и оне које могу унети немир и зауставити проток позитивне енергије.
Зашто је кактус лош у фенг шуију?
Иако је омиљен због своје издржљивости и лакоће неге, у фенг шуију кактус има потпуно другачију симболику - представља препреке и оштре енергије које могу нарушити хармонију простора.
У фенг шуију се верује да оштри предмети и биљке са шиљатим врховима, попут кактуса, стварају негативну енергију и могу блокирати проток позитивне енергије.
Његове бодље се тумаче као „енергетске стрелице“ које привлаче свађе, неспоразуме и чак финансијске губитке. Уместо да доноси хармонију, ова биљка у простору изазива напетост и немир.
Негативан утицај кактуса на енергију дома
Кактус се посебно сматра неповољном биљком када се налази у дневној соби, спаваћој соби или просторијама где породица заједнички једе. Његова оштра енергија може директно утицати на међуљудске односе и нарушити миран сан. Према фенг шуи правилима, присуство кактуса у дому може изазвати:
финансијске потешкоће и цурење новца,
честе несугласице међу члановима породице,
осећај немира и напетости у простору.
Где и како ипак можете држати кактус?
Ако волите кактусе због њихове лепоте и једноставности неге, али не желите да нарушите енергију дома, фенг шуи саветује да их држите на тераси, у дворишту или на прозорској дасци. Тамо њихова „оштра“ енергија може деловати као заштита од спољашњих негативних утицаја.
Такође, препоручује се да енергију кактуса избалансирате комбиновањем са меканим биљкама и другим контрастним елементима. На тај начин се успоставља хармонија и ублажава оштрина његове енергије, стварајући пријатнију атмосферу, пише Информер.