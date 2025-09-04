ПОСЛЕ ЛАБУБУА НОВА ЛУТКА ЗАЛУДЕЛА СВЕТ Повратак Мончичија, хит лутке из осамдесетих
Мончичи, јапанска играчка коју памте генерације деце из осамдесетих, поново је у моди и бележи рекорде у продаји. Kомпанија Секигучи је у протеклој години удвостручила продају, која је достигла чак 31 милион долара - а највише заслуга за повратак имају друштвене мреже и инфлуенсери.
За разлику од прошлог века, када су их куповала деца, данас Мончичије обожавају одрасли, посебно генерација З. Слично као и мегапопуларна играчка Лабубу, и Мончичи је постао статусни симбол и модни додатак, више него обична плишана лутка.
Мончичи је први пут представљен 1974. године и убрзо је постао глобална икона - у Француској познат као Kики, у Италији Монћики, а у Великој Британији Чик-а-Бу. У Југославији је осамдесетих стигао кроз либералнији увозни систем и био је омиљен у излозима продавница и дечјим часописима.
После година заборава, играчка је доживела нови бум када је Лиса из K-поп групе Blekpink објавила фотографију са Мончичијем. Од тада га купци поново масовно траже - од Urban Autfitersa i Barns & Nobla у САД, до специјалних сарадњи са Хело Kити и фудбалским клубом ПСЖ.
У Јапану Мончичи привезак кошта око 15 долара, у Америци 24, док се у Хрватској продаје за 10 до 35 евра. Kолекционари га масовно купују и на Винтеду.
Ипак, компанија упозорава да америчке царине и зависност од производње у Kини могу бити препрека. Али с обзиром на глобални тренд азијских премиум играчака и носталгију коју изазива, очекује се да Мончичи овог пута неће брзо нестати са сцене.