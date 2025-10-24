ОБИЈАЛИ ИЗЛОГЕ РАДЊИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, ПА ДОЛИЈАЛИ Полиција привела четворку, један још није ни пунолетан
Припадници Министарства унутрашњих послова у Сомбору, у сарадњи са полицијским управама у Кикинди и Суботици, интензивним оперативним радом, расветлили су серију тешких крађа и ухапсили Д. К. (2003) и С. А. (2006) из Суботице и Б. В. Х. (2007) из околине овог града, због постојања основа сумње да су извршили ова кривична дела.
Такође, по налогу надлежног тужилаштва, против једног седамнаестогодишњака, осумњиченог за иста кривична дела, биће поднета кривична пријава у редовном поступку.
Сумња се да су они, у протеклих неколико недеља, поломили стакла на више објеката мобилних оператера у Апатину, Кули, Сомбору, Сенти и Кањижи из којих су украли више мобилних телефона.
Такође су, како се сумња, са једног градилишта у Сомбору украли алат, техничку опрему и грађевински материјал, као и да су два пута са истог градилишта у Суботици украли 19 клима уређаја, а са једног градилишта на Палићу разне грађевинске машине и алат.
Сумња се и да су на периферији Суботице провалили у једну кућу из које су украли телевизор и грађевински алат.
Инспектори криминалистичке полиције у Сомбору, Кикинди и Суботици, у претресу станова и других просторија које користе осумњичени, пронашли су део отуђених предмета.
Д. К., С. А. и Б. В. Х. је одређено задржавање до 48 часова након чега су, уз кривичну пријаву, приведени Основном јавном тужилаштву у Сомбору.
Судија за претходни поступак одредио им је притвор до 30 дана.