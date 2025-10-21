КРАО ПАРФЕМЕ, ПРОНАШЛИ МУ МАРИХУАНУ Приведен Новосађанин због крађе и држања наркотика
21.10.2025. 13:25 13:26
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Г. И. (1981) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривична дела крађа и неовлашћено држање опојних дрога.
Сумња се да је, пре месец дана, он украо парфеме из једне дрогерије у Новом Саду, а приликом хапшења, код њега су пронађене две кесице марихуане, саопштила је новосадска полиција.
Г. И. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, основном јавном тужиоцу у Новом Саду.