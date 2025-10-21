overcast clouds
КРАО ПАРФЕМЕ, ПРОНАШЛИ МУ МАРИХУАНУ Приведен Новосађанин због крађе и држања наркотика

21.10.2025. 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Г. И.  (1981) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривична дела крађа и неовлашћено држање опојних дрога.

Сумња се да је, пре месец дана, он украо парфеме из једне дрогерије у Новом Саду, а приликом хапшења, код њега су пронађене две кесице марихуане, саопштила је новосадска полиција.

Г. И. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, основном јавном тужиоцу у Новом Саду. 

 

 

наркотици крађа
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
