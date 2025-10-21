Сјајна прилика за жене! ДО 150.000 ДОЛАРА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ЈАЧАЈУ ЛИДЕРСТВО И УЧЕШЋЕ У ПОЛИТИЦИ Ево како да се пријавите
Иницијатива WYDE | Women’s Leadership, коју финансира Европска унија, отворила је позив за организације цивилног друштва које желе да допринесу већем учешћу жена у доношењу одлука и јавном животу.
Иницијативу спроводи UN Women у сарадњи са Међународним институтом за демократију и изборне процесе (International IDEA), Међународном парламентарном унијом (IPU) и Удружењем градова и општина (UCLG).
Циљ програма је да подржи жене, посебно оне из мање заступљених група, да активније учествују у политици и процесима одлучивања на свим нивоима – од локалне заједнице до националних институција.
Кроз ову иницијативу биће пружена подршка организацијама за права жена, женским мрежама и удружењима младих жена, како би развиле пројекте који промовишу родну равноправност, ојачале своје лидерске капацитете и створиле више простора за глас жена у јавним политикама.
Пројекат носи назив „Унапређење политичког учешћа и одлучивања жена кроз промену друштвених норми, умрежавање и глобално заговарање“.
Ова трогодишња иницијатива има за циљ да одговори на бројне препреке са којима се жене суочавају у политици и процесима одлучивања – кроз заговарање, умрежавање и промену друштвених ставова. Програм подстиче заједничко деловање, размену знања и ресурса на глобалном и регионалном нивоу, и то кроз три кључна правца:
Заговарање и умрежавање – подршка женском лидерству кроз координисано заговарање, међугeнерацијску сарадњу и приступ знању и ресурсима;
Глобална размена знања – повећање и дељење сазнања о политичком учешћу жена како би се подржало креирање политика и ојачали капацитети;
Промена друштвених норми – промовисање родне равноправности кроз едукацију, јавне кампање и сарадњу са заједницама.
Циљ је да се жене препознају као равноправни и легитимни политички актери у свим процесима доношења одлука. То подразумева суочавање са дубоко укорењеним друштвеним нормама, подизање свести међу лидерима заједница, мушкарцима и дечацима, као и широј јавности – уз кључну улогу организација цивилног друштва и женских удружења.
Рок за пријаву: 10. новембар 2025.
Ко може да се пријави
UN Women и партнери ће кроз ову иницијативу подржати организације које јачају женско лидерство и умрежавање на глобалном, регионалном и локалном нивоу. Финансирање је намењено организацијама цивилног друштва и организацијама за права жена, посебно онима које окупљају младе жене.
Овај позив, у укупном износу од око 1.000.000 долара, представља други циклус финансирања у оквиру програма WYDE | Women’s Leadership. Први циклус подржао је осам организација у четири региона са укупно 900.000 долара.
Шта се подржава
Организације треба да предложе пројекте који:
подстичу промену друштвених норми и стереотипа који ограничавају улогу жена у друштву,
јачају феминистичке мреже и организације,
повезују искусне активисткиње и младе лидерке кроз менторске програме,
промовишу учешће жена у процесима доношења одлука,
укључују мушкарце, дечаке, медије и заједнице као савезнике у борби против дискриминације,
оснажују жене из маргинализованих група – жене са инвалидитетом, припаднице аутохтоних заједница, LGBTQI+ жене и друге недовољно заступљене групе.
Сви пројекти треба да допринесу главном циљу програма:
„Лидерство и умрежавање жена у јавном животу су ојачани, укључујући кроз постојеће механизме дијалога на глобалном, регионалном и локалном нивоу.“
Услови и критеријуми
Трајање пројеката: од 12 до 22 месеца
Буџет по пројекту: од 45.000 до 150.000 долара
Потписивање уговора: најкасније до 28. фебруара 2026.
Завршетак пројеката: до 31. децембра 2027.
Неопходни услови
Организација мора бити регистрована невладина организација са доказаним искуством у области женског лидерства, људских права или родне равноправности;
Минимум три године искуства у раду на овим темама;
Сертификовани финансијски извештаји за последње три године;
Пројекат мора бити спроведен у земљи која се налази на листи земаља које могу да примају званичну развојну помоћ (ODA).
Предност имају организације које:
имају доказано искуство у пројектима који промовишу политичко учешће жена и мењају друштвене норме,
раде са феминистичким мрежама и покретима, посебно са младим женама,
окупљају различите актере – локалне власти, медије, мушкарце и дечаке – у борби против родних стереотипа,
посвећене су циљевима Generation Equality Action Coalition on Feminist Movements and Leadership,
воде или окупљају жене из маргинализованих група,
долазе из афричких земаља (приоритетни регион финансирања у овом циклусу).
Напомена о искључењу
Организације које су укључене у поступке због корупције, превара, неплаћања пореза, прања новца, тероризма, трговине људима или сличних активности неће бити разматране за финансирање.