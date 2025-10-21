overcast clouds
Нови Сад
Сјајна прилика за жене! ДО 150.000 ДОЛАРА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ЈАЧАЈУ ЛИДЕРСТВО И УЧЕШЋЕ У ПОЛИТИЦИ Ево како да се пријавите

21.10.2025. 18:37
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
жене
Фото: Ilustracija pixabay

Иницијатива WYDE | Women’s Leadership, коју финансира Европска унија, отворила је позив за организације цивилног друштва које желе да допринесу већем учешћу жена у доношењу одлука и јавном животу.

Иницијативу спроводи UN Women у сарадњи са Међународним институтом за демократију и изборне процесе (International IDEA), Међународном парламентарном унијом (IPU) и Удружењем градова и општина (UCLG).

Циљ програма је да подржи жене, посебно оне из мање заступљених група, да активније учествују у политици и процесима одлучивања на свим нивоима – од локалне заједнице до националних институција.

Кроз ову иницијативу биће пружена подршка организацијама за права жена, женским мрежама и удружењима младих жена, како би развиле пројекте који промовишу родну равноправност, ојачале своје лидерске капацитете и створиле више простора за глас жена у јавним политикама.

Пројекат носи назив „Унапређење политичког учешћа и одлучивања жена кроз промену друштвених норми, умрежавање и глобално заговарање“.

жене
Фото: Ilustracija pixabay

Ова трогодишња иницијатива има за циљ да одговори на бројне препреке са којима се жене суочавају у политици и процесима одлучивања – кроз заговарање, умрежавање и промену друштвених ставова. Програм подстиче заједничко деловање, размену знања и ресурса на глобалном и регионалном нивоу, и то кроз три кључна правца:

Заговарање и умрежавање – подршка женском лидерству кроз координисано заговарање, међугeнерацијску сарадњу и приступ знању и ресурсима;

Глобална размена знања – повећање и дељење сазнања о политичком учешћу жена како би се подржало креирање политика и ојачали капацитети;

Промена друштвених норми – промовисање родне равноправности кроз едукацију, јавне кампање и сарадњу са заједницама.

Циљ је да се жене препознају као равноправни и легитимни политички актери у свим процесима доношења одлука. То подразумева суочавање са дубоко укорењеним друштвеним нормама, подизање свести међу лидерима заједница, мушкарцима и дечацима, као и широј јавности – уз кључну улогу организација цивилног друштва и женских удружења.

Рок за пријаву: 10. новембар 2025.

Ко може да се пријави

UN Women и партнери ће кроз ову иницијативу подржати организације које јачају женско лидерство и умрежавање на глобалном, регионалном и локалном нивоу. Финансирање је намењено организацијама цивилног друштва и организацијама за права жена, посебно онима које окупљају младе жене.

Овај позив, у укупном износу од око 1.000.000 долара, представља други циклус финансирања у оквиру програма WYDE | Women’s Leadership. Први циклус подржао је осам организација у четири региона са укупно 900.000 долара.

Шта се подржава

Организације треба да предложе пројекте који:

подстичу промену друштвених норми и стереотипа који ограничавају улогу жена у друштву,

јачају феминистичке мреже и организације,

повезују искусне активисткиње и младе лидерке кроз менторске програме,

промовишу учешће жена у процесима доношења одлука,

укључују мушкарце, дечаке, медије и заједнице као савезнике у борби против дискриминације,

оснажују жене из маргинализованих група – жене са инвалидитетом, припаднице аутохтоних заједница, LGBTQI+ жене и друге недовољно заступљене групе.

Сви пројекти треба да допринесу главном циљу програма:

„Лидерство и умрежавање жена у јавном животу су ојачани, укључујући кроз постојеће механизме дијалога на глобалном, регионалном и локалном нивоу.“

Услови и критеријуми

Трајање пројеката: од 12 до 22 месеца

Буџет по пројекту: од 45.000 до 150.000 долара

Потписивање уговора: најкасније до 28. фебруара 2026.

Завршетак пројеката: до 31. децембра 2027.

жене
Фото: Ilustracija pixabay

Неопходни услови

Организација мора бити регистрована невладина организација са доказаним искуством у области женског лидерства, људских права или родне равноправности;

Минимум три године искуства у раду на овим темама;

Сертификовани финансијски извештаји за последње три године;

Пројекат мора бити спроведен у земљи која се налази на листи земаља које могу да примају званичну развојну помоћ (ODA).

Предност имају организације које:

имају доказано искуство у пројектима који промовишу политичко учешће жена и мењају друштвене норме,

раде са феминистичким мрежама и покретима, посебно са младим женама,

окупљају различите актере – локалне власти, медије, мушкарце и дечаке – у борби против родних стереотипа,

посвећене су циљевима Generation Equality Action Coalition on Feminist Movements and Leadership,

воде или окупљају жене из маргинализованих група,

долазе из афричких земаља (приоритетни регион финансирања у овом циклусу).

Напомена о искључењу

Организације које су укључене у поступке због корупције, превара, неплаћања пореза, прања новца, тероризма, трговине људима или сличних активности неће бити разматране за финансирање.

Еуправо зато

жене оснаживање жене
Вести Друштво
