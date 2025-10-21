overcast clouds
НЕОБИЧНО МЕСТО ЗА ПРЕВРТАЊЕ...

ИЗМЕЂУ ПИВАРЕ И ШТАЈГЕ Преврнуо се аутомобил на раскрсници у Крагујевцу БЕЛИ ОПЕЛ ЗАВРШИО НА КРОВУ (ФОТО)

21.10.2025. 18:57 18:59
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Према првим информацијама, у поподневним часовима дошло је до саобраћајне незгоде на раскрсници између Пиваре и Штајге у Крагујевцу.

Како је објављено на Инстаграм налогу 192_rs,бели путнички аутомобил марке “опел“ се, из за сада неутврђених разлога, преврнуо на коловозу. Возило је завршило на крову и у том положају попречило пешачки прелаз.

На лице места су брзо стигле екипе хитне помоћи, полиције и ватрогасаца. Нема информација о тежим повредама учесника, а узроке превртања ће утврдити полицијска истрага.

Извор:
Пише:
Вести Хроника
