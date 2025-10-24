СПРЕМИТЕ СЕ ЗА КОШАВУ Новембар доноси већи број ВЕТРОВИТИХ ДАНА и доста КИШЕ, а ево шта ДЕТАЉНА ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА најављује када је реч о температурама
Метеоролог Слободан Совиљ је за Мондо истакао да ће новембар у Србији бити топлији, а падавине ће бити просечне или нешто изнад просека.
Октобар је обележило променљиво време, смена сунчаних дана са температуром изнад просека и низа кишних дана са нижом температуром.
Већ првог октобарског дана пао је први снег у Србији, а снежне падавине на планинама донеле су хладна јутра и "оштар" ваздух и у ниже крајеве.
Временска прогноза за новембар "обећава" јесењи месец са вишом температором, а метеоролог Слободан Совиљ за Мондо наводи да бити топлији од просека, док ће падавине бити просечне или нешто изнад просека. Због антициклона на истоку Европе и влажног ваздуха са запада, очекује се повећан број ветровитих дана.
За подручје Србије се прогнозира да ће новембар 2025. године бити топлији од просека са позитивним одступањем температуре за 1 до 2 степена изнад нормале референтног периода (1991 - 2020. године). Средња минимална температура ће бити од 2 до 7 степени, а максимална од 11 до 15 степени уз процењену количину падавина око, а у Војводини за 5 до 10 мм изнад вишегодишњег просека.
Прогнозиране месечне суме падавина су у интервалу од 45 до 70 мм, а у брдско-планинским пределима југозападне Србије локално и више. Месечне прогнозе указују на учесталије продоре влажног ваздуха са запада Медитерана и потенцијално обилније падавине у региону Јадрана и западног Балкана, што би, уз стационирање поља високог ваздушног притиска (антициклона) у источној Европи, изнад наше земље условило пре свега повећан број дана са кошавом (јаким југоисточним ветром) у Војводини, Подунављу и Поморављу", истиче Совиљ.
Овакав топлији епилог јесени могао би бити увертира у зиму са честим осцилацијама. Како истиче метеоролог Совиљ, зима у Србији неће бити екстремно хладна, већ блажа, уз повремене продоре хладнијег ваздуха и мразеве, нарочити током јануара.