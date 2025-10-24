Небо се отворило и над Новим Садом!
(ВИДЕО) Пљушти на северу Војводине! АУТО-ПУТ ПОД ВОДОМ! Погледајте снимак јаког НЕВРЕМЕНА код Бачке Тополе
24.10.2025. 18:56 20:24
Коментари (0)
Јак пљусак захватио подручје у близини Бачке Тополе и успорио саобраћај, јавља наш репортер.
Подсећамо, према ранијој најави РХМЗ до краја дана и у току ноћи време ће бити променљиво, у западним, северним, централним крајевима земље.
Од суботе до уторка променљиво са честом појавом кише и пљускова, у недељу после подне, током ноћи ка понедељку и у понедељак пре подне са условима за локално већу количину падавина.
Највиша дневна температура у већини места биће у интервалу од 14 до 17 степени, у понедељак и уторак хладније, најављује РХМЗ.