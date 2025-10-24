light rain
12°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Небо се отворило и над Новим Садом!

(ВИДЕО) Пљушти на северу Војводине! АУТО-ПУТ ПОД ВОДОМ! Погледајте снимак јаког НЕВРЕМЕНА код Бачке Тополе

24.10.2025. 18:56 20:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
време
Фото: Dnevnik

Јак пљусак захватио подручје у близини Бачке Тополе и успорио саобраћај, јавља наш репортер.

Подсећамо, према ранијој најави РХМЗ до краја дана и у току ноћи време ће бити променљиво, у западним, северним, централним крајевима земље.
 

Од суботе до уторка променљиво са честом појавом кише и пљускова, у недељу после подне, током ноћи ка понедељку и у понедељак пре подне са условима за локално већу количину падавина.

Највиша дневна температура у већини места биће у интервалу од 14 до 17 степени, у понедељак и уторак хладније, најављује РХМЗ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

невреме србија невреме пљусак Метео
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕЖИЈЕ СА ПЉУСКОВИМА И ГРМЉАВИНОМ Температура данас нагло пада, а ево шта нас очекује за викенд
киша

СВЕЖИЈЕ СА ПЉУСКОВИМА И ГРМЉАВИНОМ Температура данас нагло пада, а ево шта нас очекује за викенд

24.10.2025. 07:20 08:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај