СВЕЖИЈЕ СА ПЉУСКОВИМА И ГРМЉАВИНОМ Температура данас нагло пада, а ево шта нас очекује за викенд

24.10.2025. 07:20 08:15
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
киша
Фото: Илустрација/ Canva

Током дана очекује нас променљиво свежије време, док поподне стижу пљускови!

После подне и увече очекује нас пролазна киша и локални пљускови, уз слаб и умерен западни и северозападни ветар, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Температуре ће се кретати у распону од осам до 20 степени.

Време током викенда

Од суботе до уторка променљиво са честом појавом кише и пљускова, у недељу после подне, током ноћи ка понедељку и у понедељак пре подне са условима за локално већу количину падавина.

Највиша дневна температура у већини места биће у интервалу од 14 до 17 степени, у понедељак и уторак хладније, најављује РХМЗ.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
