СВЕЖИЈЕ СА ПЉУСКОВИМА И ГРМЉАВИНОМ Температура данас нагло пада, а ево шта нас очекује за викенд
24.10.2025. 07:20 08:15
Током дана очекује нас променљиво свежије време, док поподне стижу пљускови!
После подне и увече очекује нас пролазна киша и локални пљускови, уз слаб и умерен западни и северозападни ветар, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Температуре ће се кретати у распону од осам до 20 степени.
Време током викенда
Од суботе до уторка променљиво са честом појавом кише и пљускова, у недељу после подне, током ноћи ка понедељку и у понедељак пре подне са условима за локално већу количину падавина.
Највиша дневна температура у већини места биће у интервалу од 14 до 17 степени, у понедељак и уторак хладније, најављује РХМЗ.