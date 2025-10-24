ВОЗАЧИ ПРЕТЕ ВАМ КАЗНЕ АКО НЕ УРАДИТЕ ОВО Из АМСС откривају додатне детаље, а ево шта је ОБАВЕЗНО од 1. новембра
Возачи у нашој земљи се припремају за замену летњих гума зимским пнеуматицима јер је обавеза да на аутомобилима, према Закону о безбедности саобраћаја, имају све четири зимске гуме од 1. новембра до 1. априла, а из Ауто-мото савеза Србије (AMSS) стиже апел возачима да искористе ове повољне временске услове за припрему возила за вожњу по снегу, леду или поледици.
"Ближимо се почетку зимске сезоне. По Закону о безбедности саобраћаја, од 1. новембра до 1. априла у обавези смо да имамо сва четири зимска пнеуматика на нашем аутомобилу, не само на погонским точковима него сва четири зимска пнеуматика уколико се на коловозу налази снег, лед или поледица", рекао је данас за Танјуг Јовица Митић из AMCC-a.
Он указује да треба искористити ово лепо време да припремимо возило и за зимске и за јесење услове, и преконтролисати возило - проверити стање акомулатора, стање грејача, мотора, брисача и свих додатних уређаја.
"Шара на гумама мора бити минимум четити милиметара. Када је реч о зимским условима вожње, верујемо да ће возачи поред тога морати да поседују уређаје за повећање тракције који су неопходни ван насељеног места јер нас очекује снег и доста падавина", рекао је Митић.
Према његовим речима, поред стандардне додатне опреме за возило, што подразумева и резервни точак и сајлу за вучу, прслук, троугао, комплет прве помоћи, свакако је ту и додатна опрема која подразумева ланце и друге уређаје за повећање тракције.
"Иако нема снежних падавина, температуре могу бити заиста ниске, јер све температуре ниже од седам степени доводе до стварања поледица и клизавих коловоза. Препорука је возачима да, иако нема снега, ипак имају зимске пнеуматике с обзиром на то да ће температуре бити ниже", рекао је Митић.
Казне су у распону од 10.000 до 20.000 динара уколико возите без зимских гума код услова када су оне обавезне.