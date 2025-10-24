light rain
11°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЗАЧИ ПРЕТЕ ВАМ КАЗНЕ АКО НЕ УРАДИТЕ ОВО Из АМСС откривају додатне детаље, а ево шта је ОБАВЕЗНО од 1. новембра

24.10.2025. 09:45 10:05
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
во
Фото: Илустрација/ Canva

Возачи у нашој земљи се припремају за замену летњих гума зимским пнеуматицима јер је обавеза да на аутомобилима, према Закону о безбедности саобраћаја, имају све четири зимске гуме од 1. новембра до 1. априла, а из Ауто-мото савеза Србије (AMSS) стиже апел возачима да искористе ове повољне временске услове за припрему возила за вожњу по снегу, леду или поледици.

"Ближимо се почетку зимске сезоне. По Закону о безбедности саобраћаја, од 1. новембра до 1. априла у обавези смо да имамо сва четири зимска пнеуматика на нашем аутомобилу, не само на погонским точковима него сва четири зимска пнеуматика уколико се на коловозу налази снег, лед или поледица", рекао је данас за Тан‌југ Јовица Митић из AMCC-a.

Он указује да треба искористити ово лепо време да припремимо возило и за зимске и за јесење услове, и преконтролисати возило - проверити стање акомулатора, стање грејача, мотора, брисача и свих додатних уређаја.

"Шара на гумама мора бити минимум четити милиметара. Када је реч о зимским условима вожње, верујемо да ће возачи поред тога морати да поседују уређаје за повећање тракције који су неопходни ван насељеног места јер нас очекује снег и доста падавина", рекао је Митић.

vozaci
Фото: Pixabay.com

Према његовим речима, поред стандардне додатне опреме за возило, што подразумева и резервни точак и сајлу за вучу, прслук, троугао, комплет прве помоћи, свакако је ту и додатна опрема која подразумева ланце и друге уређаје за повећање тракције.

"Иако нема снежних падавина, температуре могу бити заиста ниске, јер све температуре ниже од седам степени доводе до стварања поледица и клизавих коловоза. Препорука је возачима да, иако нема снега, ипак имају зимске пнеуматике с обзиром на то да ће температуре бити ниже", рекао је Митић.

Казне су у распону од 10.000 до 20.000 динара уколико возите без зимских гума код услова када су оне обавезне.

Телеграф.рс

возачи паре
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај