Важно за возаче КАЗНЕ ИДУ И ДО 80.000 ДИНАРА Припремите се на време да вас не ударе по џепу
Возачи у Србији имају мање од месец дана да припреме своја возила за зимску сезону.
Законска обавеза налаже да сва возила на четири точка морају имати постављену зимску опрему у периоду од 1. новембра до 1. априла.
Ово подсећање је важно не само због прописа и потенцијално високих казни, које могу достићи износе и до 800.000 динара, већ првенствено због безбедности свих учесника у саобраћају.
Зашто је зимска гума кључна?
Иако многи возачи фокус стављају на дубину шаре, кључна разлика између летњих и зимских гума лежи у њиховој смјеси (саставу).
Зимске гуме направљене су од мекше смесе која задржава еластичност и при ниским температурама. Ова карактеристика омогућава им да се много боље понашају чим температура падне испод 7 степени Целзијуса, без обзира да ли на путу има снега или леда.
На ниским температурама, летња гума постаје тврда и губи својства приањања, док зимска гума обезбеђује знатно краћи зауставни пут. Краћи зауставни пут је у критичним ситуацијама пресудан фактор који може спречити несрећу и спасити живот.
Стручњаци за ауто-сервис наглашавају да би фокус возача требало да буде на схватању да се зимске гуме монтирају пре свега због личне сигурности и безбедности других, а тек онда због избегавања казне. Када свест о важности зимске опреме постане део рутине, брига о потенцијалној казни пада у други план.
Додатни савети и препоруке
Дубина шаре: Иако је прописана минимална дубина шаре 4 милиметра, препоручује се да се гума замени чим се шара приближи овој граници. Гума са мањом дубином шаре значајно губи ефикасност на снегу и леду.
Старење гуме: Осим дубине шаре, важно је проверити и старост гуме (ДОТ ознака). Без обзира на очуваност шаре, гуме старије од пет до шест година губе своја кључна својства, посебно мекоћу смесе, због чега постају мање безбедне на зимским путевима.
Балансирање: Приликом монтаже зимских гума, неопходно је обавити и балансирање точкова, како би се спречиле вибрације које могу утицати на управљање и дуготрајност гума.