„И ја сам забринута за локале у Краљеву господине Понош, али…“ ВАСИЉЕВИЋ ПОРУЧИЛА: Људи блиски СНС су 11 месеци ЛИНЧОВАНИ НА СВИМ НИВОИМА
БЕОГРАД: Саветница за медије председника Републике Сузана Васиљевић изјавила је вечерас да су људи који подржавају Српску напредну странку 11 месеци били линчовани на свим нивоима, а да о томе није било ниједно саопштење или реаговање опозиционих странака.
Човек који је ћутао све време, они су обележавали зграде функционера, на камерама опозиционих медија су снимали локале који су радили на дан 'генералног штрајка', након 11 месеци терора, господин Понош није тада дао ни једно саопштење, а сада га брину локали у Краљеву, казала је Васиљевић поводом саопштења председника опозиционе странке СРЦЕ Здравка Поноша, у којем је лепљење налепница по појединим локалима у Краљеву на којима је писало "испумпавај" окарактерисао као напад.
Васиљевић је додала да је она потпуно сагласна са тим саопштењима и са изјавом Поноша, али да је то човек који је све време ћутао када су поједини опозициони активисти били испред њене куће, као и испред поменутих локала и кућа функционера странке на власти и других људи који нису функционери странке, а које су обележавали разним претећим натписима.
Они су направили странице на Инстаграму, Фејсбуку, на Твитеру, позивали су људе да не одлазе у те локале, позивали су људе да гађају и да боје фасаде зграда у којима се ти локали налазе. По сеоским срединама, на радио станицама читали су имена локала који су подршка владајућој странци. Значи да је 11 месеци пакла било за све људе, рекла је Васиљевић.
Такође, оценила је да су људи из села, којима су на радио станицама читали имена и палили локале, били 11 месеци линчовани на свим нивоима.
И ја сам забринута за локале у Краљеву господине Понош, али ви би требало, као одговоран политичар, да сте били забринути 11 месеци за сваког човека из било које странке, или било ког нестраначког човека који је имао симпатије према владајућој странци, односно није подржавао ово што сте ви на улицама радили. Требало је да се бринете о тим људима, исто као што се данас бринете о овоме. То је толико срамотно", рекла је она.
Васиљевић је оценила да све оно што се дешавало људима који су блиски власти претходних 11 месеци у Србији не може да се пореди ни са чиме на свету.
Градски одбор покрета Србија центар (СРЦЕ) Краљево огласио се у среду саопштењем поводом натписа на више локала у граду на којима је писало ''испумпавање'', оцењујући то као покушај застрашивања грађана и ''фашистички чин који захтева хитну реакцију институција''.