СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТОГ КАЛИСТРАТА Бацили га у море, али је чудесно преживео
Родом је из Картагене. Хришћанин је од рођења, јер су му и отац и деда били хришћани. Један од Калистратових предака, по имену Неокор, служио је као војник у Јерусалиму у време Понтија Пилата, у време страдања Исуса Христа.
Када је видео многа чудеса при смрти Христовој Неокор је поверовао у њега и био научен вери, а апостоли су га крстили. Када се вратио кући, Неокор је донео својима веру Христову као драгоцени бисер. Тако је и Свети Калистрат рођен, крштен и васпитан као хришћанин.
Када је био у војсци, у његовом пуку није било ниједног хришћанина осим њега. Неки од његових другова видели су Калистрата како ноћу устаје и моли се Богу, па су га пријавили војводи Персентину као хришћанина. А Персентин је био мучитељ хришћана. Да би се уверио да ли је Калистрат заиста хришћанин, војвода му је наредио да принесе жртву идолима, што је Калистрат одмах одбио.
Тада су Калистрата много тукли па га бацили у море. Али Божја сила га је спасила и он је изашао здрав из мора. Када су видели трпљење Калистратово и чудеса његова 49 војника поверовало је у Христа. И они су добијали батине и с Калистратом бачени у тамницу.
У тамници је Свети Калистрат научио вери своје другове. И они су показали велико мужество у страдању, а Господ је показао велику силу на њима. Опаки мучитељ послао је војнике у тамницу ноћу, па су убили Светог Калистрата и 49 његових другова. Пострадали су за истину 304. године. На њиховим моштима је касније подигнута црква.
Тропар (глас 4):
Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше.