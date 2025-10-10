broken clouds
ПОСЛЕ СУНЧАНОГ ЈУТРА СТИЖЕ НОВО НАОБЛАЧЕЊЕ Сунце на северу, облаци на југу

10.10.2025.
Пише:
Дневник
Фото: Pixabay.com

На северу Србије данас пре подне ће бити претежно сунчано, после подне и увече очекује се пролазно наоблачење, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.

У осталим пределима биће умерено и потпуно облачно време, местимично са слабом, краткотрајном кишом и то ујутру, током преподнева још понегде у брдско-планинским пределима, и поново током ноћи између петка и суботе. 

Дуваће слаб и умерен ветар, западни и северозападни, на истоку и северу земље повремено јак.

Најнижа температура биће од 6 до 13 степени, а највиша од 17 до 21. 

У Београду ће ујутру бити умерено облачно време, током дана претежно сунчано, а увече се очекује ново пролазно ноблачење. 

Дуваће слаб и умерен ветар, западни и северозападни, средином дана повремено и јак.

Најнижа температура биће око 12 степени, а највиша дневна око 20 степени. 

Идућих седам дана биће променљиво облачно и топло за овај период године, до понедељка у већини места уз највишу дневну температуру од 17 до 20 степени, а од уторка очекује се да ће температура бити у мањем паду.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
