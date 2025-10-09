overcast clouds
12°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТОПИРАНА ЕВАКУАЦИЈА БЕБА ИЗ ГАЗЕ Проблем настао због израелских дозвола

09.10.2025. 22:04 22:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
газа
Фото: Tanjug (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

ЖЕНЕВА: Дечији фонд Уједињених нација (Уницеф) саопштио је данас да је морао да обустави унапред одобрену мисију евакуације две новорођене бебе из града Газа, јер израелске власти нису издале безбедносну дозволу, иако је постигнут споразум о прекиду ватре.

Како преноси Ројтерс, реч је о две бебе млађе од месец дана, које су део групе од 18 новорођенчади у болницама на северу Газе које Уједињене нације покушавају да изместе због наставка израелских војних операција у најгушће насељеном делу те енклаве.
 

Ставили смо их у задњи део возила и одвезли до наших просторија чекајући одобрење за излазак. Нажалост, нисмо га добили, рекао је виши координатор за хитне ситуације Уницефа Хејмиш Јанг
 

Према његовим речима, бебе су морале да буду враћене у инкубаторе у болницу Ал Хело, која је претходно била мета гранатирања. 
 

Активне борбене операције онемогућиле су њихову безбедну евакуацију.
 

Дронови и квадрикоптери још лете изнад нас, а чује се и јака митраљеска ватра. И даље смо одлучни да ове бебе вратимо родитељима на југу, поручио је Јанг.
 

Уницеф је потврдио да су бебе здравствено стабилне и да ће моћи да буду са својим родитељима чим се споје на југу Газе.


 

Газа евакуација бебе
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДОГОВОР О ГАЗИ БЛИЗУ Трамп: Можда посетим Блиски исток током викенда

ДОГОВОР О ГАЗИ БЛИЗУ Трамп: Можда посетим Блиски исток током викенда

08.10.2025. 23:02 23:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај