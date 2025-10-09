СТОПИРАНА ЕВАКУАЦИЈА БЕБА ИЗ ГАЗЕ Проблем настао због израелских дозвола
ЖЕНЕВА: Дечији фонд Уједињених нација (Уницеф) саопштио је данас да је морао да обустави унапред одобрену мисију евакуације две новорођене бебе из града Газа, јер израелске власти нису издале безбедносну дозволу, иако је постигнут споразум о прекиду ватре.
Како преноси Ројтерс, реч је о две бебе млађе од месец дана, које су део групе од 18 новорођенчади у болницама на северу Газе које Уједињене нације покушавају да изместе због наставка израелских војних операција у најгушће насељеном делу те енклаве.
Ставили смо их у задњи део возила и одвезли до наших просторија чекајући одобрење за излазак. Нажалост, нисмо га добили, рекао је виши координатор за хитне ситуације Уницефа Хејмиш Јанг
Према његовим речима, бебе су морале да буду враћене у инкубаторе у болницу Ал Хело, која је претходно била мета гранатирања.
Активне борбене операције онемогућиле су њихову безбедну евакуацију.
Дронови и квадрикоптери још лете изнад нас, а чује се и јака митраљеска ватра. И даље смо одлучни да ове бебе вратимо родитељима на југу, поручио је Јанг.
Уницеф је потврдио да су бебе здравствено стабилне и да ће моћи да буду са својим родитељима чим се споје на југу Газе.