ИМА ЛИ РАЗЛОГА ЗА ПАНИКУ ЗБОГ НАЈЕЗДЕ БОГОМОЉКИ Ево шта каже биолог београдског зоо врта ДА ЛИ МОГУ ДА ПРЕНОСЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
Биолог Кристијан Овари, запослен у београдском зоо врту изјавио је данас да су богомољке безопасна врста инсекта која не може да пренесе никакву болест, као и да нема разлога за страх и панику због најезде ове врсте инсекта у Србији.
"Богомољке не могу да пренесу никакву болест. Постоје разна веровања у народу. Међутим, суштина је у томе да богомољке муњевито хватају плен помоћу тих предњих екстремитета. Оне су искључиво предатори, хране се другим животињама", рекао је Овари за Танјуг.
Та врста инсекта која се појавила карактеристична је за наше просторе, а реч је о европској богомољки Мантис религиоса.
Овари истиче да су у народу богомољке запажене управо због карактеристичног положаја екстремитета.
"Због тог положаја, изгледа као да се моле, отуд и тај назив богомољка", навео је Овари.
Овари истиче да људи немају разлога за страх јер се богомољке хране инсектима.
Неки посетиоци у београдском зоо врту навели су да се генерално плаше свих инсеката.
Са друге стране, било је и оних који се не плаше инсеката.
Сви су се усагласили да, када виде инсекте у простору у ком живе, избаце их напоље.
Посетиоци су указали на повећану присутност богомољки претходних дана.
Овари наводи да је све чешћа појава богомољки последица климатских промена.
"Топла лета и кратке зиме које су такође топле, омогућавају фауни да мигрира. Недавно је до нас дошла Херодуа, то је једна азијска врста, која је нашла своје станиште овде код нас, много је крупнија од наше богомољке и није толико стидљива и у суштини зато је људи чешће виђају. Зато је уочљивија у урбаној средини коју наша богомољка избегава", објаснио је Овари.
Овари је навео да није реч о најезди већ о нормалној појави, миграцији животињске врсте.
"Оно што је ту интересантно, јесте да је дошло до климатске промене и једна врста која до тада није била типична за наше крајеве јер није могла да преживи те хладне зиме, сада се просто настанила јер јој услови животне средине погодују. Наравно, пошто нема природних предатора, она је у експанзији, а са друге стране, оно што је битно, та врста је много већа и лакше се уочава", поручио је Овари.