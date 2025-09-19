clear sky
ПОСЛЕ ВИШЕ ОД 100 ГОДИНА, ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА БАРСЕЛОНЕ ЗАВРШАВА ЦЕНТРАЛНИ ТОРАЊ Са 172 метра постаће највиша хришћанска богомоља

19.09.2025. 09:51
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
sagrada
Фото: Pixabay

Базилика Саграда Фамилија, више од једног века у изградњи, спремна је да подигне свој централни торањ и постане највиша хришћанска црква у Европи.

Кула Исуса Христа по завршетку ће достићи 172 метра, надмашујући Улм Минстер у Немачкој, која је висока 162 метра, пренео је АП.

Генерални директор базилике Ксавије Мартинез рекао је да ће торањ бити завршен крајем ове године или почетком наредне.

Кула ће бити крунисана крстом и окружена са пет других кула посвећених Марији и четири јеванђелиста.

sagrada
Фото: Pixabay

Радови на фасадама и ентеријеру наставиће се наредних година, с циљем завршетка целокупне изградње у наредних десет година.

Следеће године обележава се стогодишњица смрти архитекте Антонија Гаудија, који је пројектовао цркву.

Планирани су догађаји у Барселони и широм Шпаније, а Папа Лав XIV је позван на свечану мису у част Гаудија 10. јуна, на дан када је преминуо 1926. године.

Базилика је постала главна туристичка атракција, а приход од улазница користи се за финансирање завршних радова, пренео је АП.

Прошле године Саграду Фамилију је посетило 4,9 милиона људи, од којих је 15 одсто посетилаца било из САД.

