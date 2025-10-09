За нападачем се трага ТИНЕЈЏЕР (14) ПУЦАО ВРШЊАКУ У ГЛАВУ Ужас у Сјеници: „Ради се о врло опасном малолетнику“

overcast clouds
ТИНЕЈЏЕР (14) ПУЦАО ВРШЊАКУ У ГЛАВУ Ужас у Сјеници: „Ради се о врло опасном малолетнику"

09.10.2025. 23:07
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам/Санџак данас
Коментари (0)
Фото: Shutterstock

Шокантан инцидент догодио се данас поподне у Сјеници, када је ученик локалне гимназије насрнуо на вршњака (14) и гасним пиштољем му нанео повреде у пределу чела и слепоочнице.

Према незваничним информацијама из Дома здравља Сјеница, рањени дечак је примљен са видљивим повредама лица, које су констатоване као опекотине од цеви гасног оружја.

Инцидент је пријављен око 18 сати, а дежурна старешина полиције из Сјенице одмах је обавестила Више јавно тужилаштво у Новом Пазару.

Како се сазнаје, осумњичени за напад је у бекству, а полиција интензивно трага за њим. 
Из извора блиских истрази потврђено је да је реч о малолетном лицу које је већ познато по насилничком понашању и ранијим инцидентима, међу којима су и случајеви малтретирања девојчица и вршњака.

Како преноси 24седам, ради се о врло опасном малолетнику, наводи извор из Сјенице.

Инцидент се догодио у близини сјеничке гимназије, када је, према речима сведока, нападач прислонио гасни пиштољ на слепоочницу вршњака и пуцао, наневши му опекотине и лакше повреде.

Лекарска екипа је брзо реаговала и указала помоћ повређеном дечаку.

Полиција и даље трага за нападачем, док је Више јавно тужилаштво у Новом Пазару преузело случај, преноси Санџак Данас.
 

