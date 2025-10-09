Тинејџер напао првака! МАЛОЛЕТНИЧКО НАСИЉЕ У КРАЉЕВУ: Ухапшен због сумње да је тукао и опљачкао дечака (7) док је ишао у школу
КРАЉЕВО: Брзом и ефикасном акцијом краљевачке полиције ухапшен је малолетник стар 15 година због сумње да је починио разбојништво над такође малолетним суграђанином, дечаком В. В. учеником првог разреда средње Машинско-техничке школе.
Он се сумњичи да је пре два дана физички насрнуо на малолетног Вукашина ,отео му новчаник и задао ударац у пределу главе.
- Све се десило на путу до школе, када су га напала два лица задавши му ударце у пределу лица. Дечаку су отели мобилни телефон и новчаник, а полиција интезивно трага за починиоцима. Према незваничним информацијама дечак није задржан у болници, рекао је за РИНУ извор упознат са случајем.
Извор додаје да се управо у близини Машинско-техничке школе често одигравају немили догађаји попут туча.
Школа се налази у непосредној близини ромског насеља и Железничке станице.