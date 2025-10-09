overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Тинејџер напао првака! МАЛОЛЕТНИЧКО НАСИЉЕ У КРАЉЕВУ: Ухапшен због сумње да је тукао и опљачкао дечака (7) док је ишао у школу

09.10.2025. 16:39 16:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

КРАЉЕВО: Брзом и ефикасном акцијом краљевачке полиције ухапшен је малолетник стар 15 година због сумње да је починио разбојништво над такође малолетним суграђанином, дечаком В. В. учеником првог разреда средње Машинско-техничке школе.

Он се сумњичи да је пре два дана физички насрнуо на малолетног Вукашина ,отео му новчаник и задао ударац у пределу главе.

- Све се десило на путу до школе, када су га напала два лица задавши му ударце у пределу лица. Дечаку су отели мобилни телефон и новчаник, а полиција интезивно трага за починиоцима. Према незваничним информацијама дечак није задржан у болници, рекао је за РИНУ извор упознат са случајем.

Извор додаје да се управо у близини Машинско-техничке школе често одигравају немили догађаји попут туча. 

Школа се налази у непосредној близини ромског насеља и Железничке станице.

насиље у школи малолетници
Извор:
Дневник/РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај