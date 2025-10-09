Од 12. октобра! ПОСЕБНЕ ТРАКЕ ЗА ДРЖАВЉАНЕ СРБИЈЕ КОЈИ УЛАЗЕ У ШЕНГЕН Без овога нећете моћи да пређете границу
Од 12. октобра ступа на снагу нови Европски систем за управљање границама (ЕЕС), а држављани Србије који путују у Шенген зону на краткотрајни боравак (до 90 дана) биће у обавези да пролазе кроз нову, биометријску процедуру.
Ова промена захтеваће од путника коришћење посебних саобраћајних трака, што ће, према најавама, довести до продужења времена чекања на друмским граничним прелазима.
Командир станице граничне полиције Батровци, Бранко Бачић, потврдио је за Танјуг да ЕЕС подразумева фотографисање и узимање отиска четири прста десне шаке приликом прве регистрације. Иако ће процес на српској страни остати непромењен, путници су дужни да се придржавају нових правила на спољним границама Шенгена.
Кључне информације о новим тракама
Највећа видљива промена за возаче и путнике биће издвајање у наменске траке.
"Наши грађани морају користити, када су друмски гранични прелази у питању, саобраћајне траке за остале путнике," објаснио је Бачић.
На граничним прелазима, пре свега у Хрватској, биће постављене додатне табле са натписом "Entry-Exit систем" (ЕЕС).
У контролним кабинама у тим тракама биће инсталирани посебни уређаји за регистрацију, односно каснију верификацију биометријских података.
Регистрација се врши само једном, док је за сваки следећи улазак/излазак обавезна верификација (која не укључује поновно узимање отисака прстију на хрватским прелазима).
Очекују се дужа задржавања
Бачић је потврдио да ће нова, детаљнија процедура на улазу у Шенген зону неминовно продужити задржавање.
"Очекује се да ће се време чекања на границама продужити. Дужина чекања на самим граничним прелазима ће зависити искључиво од брзине рада граничних служби оних држава које примењују 'Entry-Exit систем', првенствено када је излаз из Републике Србије у питању. Управа граничне полиције МУП-а Републике Србије ће предузети све неопходне мере и радње у смислу убрзања протока саобраћаја и смањења дужине чекања на самим прелазима", рекао је Бачић." рекао је Бачић.
Процес је обавезан за све држављане Србије који путују на краткотрајни боравак, без обзира на године старости, с тим што су деца млађа од 12 година изузета од давања отисака прстију.
Главни циљ ЕЕС система је повећање безбедности Шенген простора и прецизно евидентирање боравка путника, што би требало да смањи илегалне миграције и незаконит боравак. Упркос најављеним гужвама, траке ће бити неопходна станица за све српске путнике који путују у иностранство од следеће недеље.
Телеграф