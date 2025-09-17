broken clouds
НА ГРАНИЦИ СА СРБИЈОМ СВЕ ЋЕ БИТИ ДРУГАЧИЈЕ Огласила се мађарска полиција УВОДИ СЕ ЕЕС, А ЕВО ШТА ТО ПОДРАЗУМЕВА

17.09.2025. 16:42 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Европска унија уводи нови систем уласка/изласка (ЕЕС) за држављане трећих земаља који улазе у Шенген зону на краће боравке, саопштила је данас мађарска полиција и додала да ће тај систем бити уведен постепено - прво на граници Мађарске и Украјине, затим на граници са Србијом, а потом на улазним тачкама за ваздушни саобраћај.

Циљ система је заштита спољних граница ЕУ и спречавање илегалних миграција, саопштила је полиција.

У саопштењу које преноси Тан‌југ, не наводи се датум када ће ово правило почети да важи, али као смо до сада писали, нови систем уласка у ЕУ, односно ЕЕС систем почеће постепено да се уводи од 12. октобра.

Напомиње се да ће нови систем помоћи у идентификацији особа које крше правила Европске уније, као и у превенцији, истрази и откривању терористичких и других озбиљних кривичних дела, преноси мађарска агенција МТИ.

Евидентираће се и разлози одбијања уласка
ЕЕС ће бележити и чувати податке о путницима из трећих земаља на краткорочним путовањима, укључујући датум и место преласка границе, фотографију и отиске прстију.

Такође ће се евидентирати и разлози одбијања уласка.
У саопштењу се наводи да ће увођење система у почетку вероватно повећати време чекања, али је мађарска полиција унапредила свој систем регистрације и набавила потребну опрему како би прелаз протекао што ефикасније.

Још у августу истим поводом огласио се и МУП Хрватске. Како су навели из хрватског Министарства унутрашњих послова, систем (ЕЕС) технички је потпуно успостављен и спреман за примену, а постепени почетак рада очекује се 12. октобра 2025. године.

