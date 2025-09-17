Бројке су алармантне! ЕКСПЕРИМЕНТИ ЛЕВО-ЛИБЕРАЛНЕ ВЛАДЕ ГУРНУЛИ АУСТРИЈУ У БАНКРОТ Трошкови експлодирали
Аустрија се суочава са озбиљним проблемима, растући јавни дуг, све гласнија упозорења из Брисела, неуспешне пензионе реформе и инфлација која свакодневно нагриза животни стандард.
Како пише Српски угао, бројке показују алармантно стање, а грађани све више губе поверење у институције.
Према подацима Статистике Аустрије, јавни дуг је у првом кварталу 2025. достигао 412,6 милијарди евра – 18,5 милијарди више него крајем прошле године. Удео дуга у БДП-у порастао је на 84,9 одсто, далеко изнад Мастрихтског лимита од 60%. Европска комисија већ је препоручила покретање поступка прекомерног дефицита, што значи да Беч губи финансијску дисциплину која је некада била његов заштитни знак.
Ова држава данас има и највеће социјалне расходе у свету међу чланицама ОЕЦД-а. Према процени за 2024, они износе 31,6% БДП-а, више него у Француској и Финској. Иако се овај модел представљао као „социјална држава“, јасно је да је политика левичарске владе, која се залаже за долазак миграната и све веће фондове намењене њима, довела до експлозије трошкова. Милијарде се издвајају за социјалне програме, а просечан Аустријанац све теже може да плати кирију, гориво или грејање током целе зиме.
Владајућа коалиција – Социјалдемократска партија Аустрије (СПÖ – црвени), Зелени (зелени) и НЕОС – Нова Аустрија и Либерални форум (ружичасти), уз тихи пристанак Народне партије Аустрије (ÖВП – црни) – обећава пакете штедње, али они се углавном своде на повећање пореза. У међувремену, дефицит државе остаје на 4,5% БДП-а, а изгледи за смањење су све слабији. Посебан акценат у свему има НЕОС, најмања партија у коалицији, која својим идеолошким експериментима и неискусним кадровима додатно компликује живот обичним људима.
Ситуација подсећа на стару изреку – док село гори, баба се чешља. Аустријски политичари се баве маргиналијама, а реални проблеми – инфлација, деиндустријализација, раст миграција и демографски пад – остају без одговора. За разлику од ове земље, Србија показује супротну слику раст плата и пензија. Долазак инвестиција из целог света и велики инфраструктурни пројекти чине нас перспективним и све атрактивнијом инвеститорима. Стандард грађана Србије расте из дана у дан, а земља бележи стабилан привредни раст упркос глобалним кризама.
Поглед редакције портала Српски угао
Време је да се заврши са заблудама. Аустрија више није узор у Европи, већ пропала држава финансијски и морално. Док њихови политичари траже изговоре, Србија израста у пример стабилности и развоја, потврђујући да се одговорном политиком и јасном визијом може градити успешна и снажна држава.