ВАТРОГАСЦИ У ПОЖАРЕВЦУ СПАСИЛИ ЖЕНУ ИЗ СТАНА У ПЛАМЕНУ Улетели у пламен и извукли жену са терасе
Велики пожар букнуо је данас око 14. 30 часова у стану једне стамбене зграде у Улици Вардарска у Пожаревцу, сазнаје Телеграф.
На лице места су одмах дошле ватрогасне екипе које су затекле стан на четвртом спрату у пламену, а у гашењу ватре је било ангажовано осам ватрогасаца-спасилаца са четири возила.
Kако Телеграф сазнаје, у стану у коме је избио пожар налазила се једна особа која је у покушају да се спаси од ватре побегла на терасу. Током акције спасавања из стана она је евакуисана, а избегла је теже последице захваљујући брзој реакцији ватрогасаца.
- Ватрогасци су ушли у стан који је био у пламену. Жена је стајала на тераси и да нису брзо реаговали она би се угушила од дима- каже наш извор.
Брзом и ефикасном интервенцијом припадника Ватрогасно-спасилачке јединице Пожаревац, пожар је локализован, чиме је спречено његово даље ширење на суседне станове и објекат.
Узрок пожара за сада није познат, а истрага о околностима избијања ватре биће спроведена након увиђаја.
Извор: Телеграф