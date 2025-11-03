moderate rain
Нови Сад
ВАТРОГАСЦИ У ПОЖАРЕВЦУ СПАСИЛИ ЖЕНУ ИЗ СТАНА У ПЛАМЕНУ Улетели у пламен и извукли жену са терасе

03.11.2025. 16:24 16:30
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Велики пожар букнуо је данас око 14. 30 часова у стану једне стамбене зграде у Улици Вардарска у Пожаревцу, сазнаје Телеграф.

На лице места су одмах дошле ватрогасне екипе које су затекле стан на четвртом спрату у пламену, а у гашењу ватре је било ангажовано осам ватрогасаца-спасилаца са четири возила.

Kако Телеграф сазнаје, у стану у коме је избио пожар налазила се једна особа која је у покушају да се спаси од ватре побегла на терасу. Током акције спасавања из стана она је евакуисана, а избегла је теже последице захваљујући брзој реакцији ватрогасаца.

- Ватрогасци су ушли у стан који је био у пламену. Жена је стајала на тераси и да нису брзо реаговали она би се угушила од дима- каже наш извор.

Брзом и ефикасном интервенцијом припадника Ватрогасно-спасилачке јединице Пожаревац, пожар је локализован, чиме је спречено његово даље ширење на суседне станове и објекат.

Узрок пожара за сада није познат, а истрага о околностима избијања ватре биће спроведена након увиђаја.

Извор: Телеграф

ватрогасци ватрогасци спасиоци пожар пожаревац
Вести Хроника
