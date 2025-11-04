(УЗНЕМИРИЈУЋИ ВИДЕО) СРПКИЊА ПРЕБИЈЕНА У БЕРАНАМА Брутално претучена у кафићу, ЛЕЖАЛА БЕЗ СВЕСТИ на поду
Српкиња Д. Ћ. (22) задобила је повреде након што је нападнута и брутално претучена у једном кафићу у Беранама. Напад се догодио 25. октобра у локалу где је запослена, а црногорска полиција ухапсила је В. Р. (43) због сумње да је тукао Д. Ћ..
Српкиња наводи да је од силине удараца остала сатима без свети. Истиче да у локалу где се напад догодио ради однедавно, те да осумњиченог познаје око пола године, али искључиво као муштерију која је долазила у локале где је раније радила.
"Дошла сам у Беране на почетку овогодишње сезоне. Радила сам прво у једном локалу, ту сам била запослена као конобарица. В. Р. је био редован гост и тамо смо се упознали. Наглашавам да никада нисмо били присни, нити да смо се дружили. Знала сам га површно, као госта локала у којем радим. Наша комуникација је била ћао за ћао, као и основна комуникација око наручивања пића. Више пута ми је слао захтев за пријатељство на Фејсбуку, али га ја нисам прихватила", испричала је Д. Ћ. за Блиц.
Тврди да је кобног 25. октобра седела у кафићу у којем ради скоро месец дана када јој је позвонио мобилни телефон. Kако она тврди, преко апликације Месинџер неколико пута ју је позвао осумњичени В. Р., а када је видела да његови позиви не престају, Д. Ћ. му се јавила.
"Неколико пута ме је звао преко Месинџера, иако га нисам прихватила за пријатеља на Фејсбуку. Kада сам видела да ме упорно зове, јавила сам се јер ми је и сестра у међувремену рекла да је и њу звао 100 пута. Он је одмах почео да виче и питао ме где сам, на шта сам му ја рекла да радим. Тада је кренуо да ме вређа, сећам се шта ми је рекао: 'Још увек радиш код тог клошара, је л? Е, видећеш! Видећеш шта ћу направити сутра и теби и њему', тврди Д. Ћ. за Блиц.
Према њеним наводима, само 15 минута након што је прекинула везу са осумњиченим, он је дошао у локал у којем она ради након чега ју је претукао.
Djevojka Dejana(22),pretučena je u jednom kafiću u Beranama,dok je bila na radnom mjestu.
Nju je brutalno napao muškarac V.R.(43)
Ono što je najporaznije
Čovjek koji je bio u kafiću samo je izašao,kao da se to njega ne tiče
Đe je nestala ljudskost,empatija,osjećaj odgovornosti🤔 pic.twitter.com/YSqULgQjrL
— Ðetić (@KonteZanovic) November 4, 2025
"Била сам четири сата без свести"
Д. Ћ. је, што су сигурносне камере и забележиле, седела за столом поред шанка, када је осумњичени ушао у локал и кренуо физички да је злоставља.
"Много ме нервира што се не сећам свих детаља. Волела бих да се сетим свега, али због губљења свести имам рупе у сећању од тог дана. Након његовог позива, ја сам се узнемирила и јавила свом тренутном послодавцу да ми В. Р. прети. Седела сам за столом поред шанка, у локалу сам имала госта који је седео сам за столом. Видела сам да се отварају врата, и да у локал улази В.Р. Нисам стигла да одреагујем, у два корака ми је пришао и почео да ме туче, ударио ме у главу. Онда ме је зграбио за косу и мојом главом ударио у ивицу стола. Искрена да будем, ја се после тога ничега не сећам. Следеће чега се сећам јесте да сам се пробудила у болници", наводи претучена девојка.
Истиче да ју је послодавац затекао на поду кафића без свести.
"Мене је послодавац затекао како лежим на поду и, како ми је испричао, одмах ме је подигао, ставио у кола и одвезао у Ургентни центар. Тамо су ми констатовали повреде и ушли главу на неколико места. Kасније сам ишла у полицију да дајем изјаву", наводи Д. Ћ.
Тврди да полицији није реаговала, иако им је све пријавила. Према тврдњама Д. Ћ., осумњичени В. Р. јој је након пребијања долазио на кућни праг, а само неколико дана од бруталног насија, он је наводно у другој кафани флашом ударио певачицу у главу.
"По изласку из болнице, заједно са послодавцем сам била у полицији где сам пријавила случај. Тада сам инспектору дала извештаје од лекара. Он ми их никада није вратио, већ је рекао да морају да стоје у предмету. Наравно, нису га ухапсили. Рекли су ми да се он не налази у Беранама, иако су га људи овде виђали. Два дана од напада, он је дошао до стана где ја живим. Јако сам се уплашила, одмах сам позвала полицију и пријавила, али они поново нису дошли. Беране је мало место, све се зна, он се слободно сваки дан шетао градом, а онда је направио нови проблем. У једној кафани је певачици разбио флашу о главу", тврди саговорница "Блица".
С друге стране Основно државно тужилаштво у Беранама навело је јуче да је одредило задржавање до 72 сата за лице В.Р., осумњичено за кривично дело насилничко понашања.
"Догађај се одиграо 25. октобра 2025. године у једном угоститељском објекту на подручју општине Беране. Осумњичени је, како се сумња, дрским и насилним понашањем угрозио спокојство грађана, нарушио јавни ред и мир, те лакше телесно повредио оштећену Д.Ћ.", саопштено је из ОДТ.
Извор: Телеграф