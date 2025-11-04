(УЗНЕМИРИЈУЋИ ВИДЕО) СРПКИЊА ПРЕБИЈЕНА У БЕРАНАМА Брутално претучена у кафићу, ЛЕЖАЛА БЕЗ СВЕСТИ на поду

Српкиња наводи да је од силине удараца остала сатима без свети. Истиче да у локалу где се напад догодио ради однедавно, те да осумњиченог познаје око пола године, али искључиво као муштерију која је долазила у локале где је раније радила.

"Дошла сам у Беране на почетку овогодишње сезоне. Радила сам прво у једном локалу, ту сам била запослена као конобарица. В. Р. је био редован гост и тамо смо се упознали. Наглашавам да никада нисмо били присни, нити да смо се дружили. Знала сам га површно, као госта локала у којем радим. Наша комуникација је била ћао за ћао, као и основна комуникација око наручивања пића. Више пута ми је слао захтев за пријатељство на Фејсбуку, али га ја нисам прихватила", испричала је Д. Ћ. за Блиц.

Тврди да је кобног 25. октобра седела у кафићу у којем ради скоро месец дана када јој је позвонио мобилни телефон. Kако она тврди, преко апликације Месинџер неколико пута ју је позвао осумњичени В. Р., а када је видела да његови позиви не престају, Д. Ћ. му се јавила.

"Неколико пута ме је звао преко Месинџера, иако га нисам прихватила за пријатеља на Фејсбуку. Kада сам видела да ме упорно зове, јавила сам се јер ми је и сестра у међувремену рекла да је и њу звао 100 пута. Он је одмах почео да виче и питао ме где сам, на шта сам му ја рекла да радим. Тада је кренуо да ме вређа, сећам се шта ми је рекао: 'Још увек радиш код тог клошара, је л? Е, видећеш! Видећеш шта ћу направити сутра и теби и њему', тврди Д. Ћ. за Блиц.

Према њеним наводима, само 15 минута након што је прекинула везу са осумњиченим, он је дошао у локал у којем она ради након чега ју је претукао.

Djevojka Dejana(22),pretučena je u jednom kafiću u Beranama,dok je bila na radnom mjestu.

Nju je brutalno napao muškarac V.R.(43)



Ono što je najporaznije

Čovjek koji je bio u kafiću samo je izašao,kao da se to njega ne tiče

Đe je nestala ljudskost,empatija,osjećaj odgovornosti🤔 pic.twitter.com/YSqULgQjrL

— Ðetić (@KonteZanovic) November 4, 2025