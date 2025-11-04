ОТВОРЕНО ПОКАЗУЈУ ДА НЕ МОГУ ПОДНЕТИ ШТО ЈЕ ВУЧИЋ ЛИДЕР РЕГИОНА Вучевић: Јака Србија сметај исфрустрираним политико- тајкунско-медијским круговима у региону

-Добро је да антисрпски гласноговорници из Црне Горе не пишу ништа добро о нама, јер да пишу добро онда бисмо морали да ставимо прст на чело. Они могу да хвале, рецимо, њиховог ђетића Ђиласа, могу да навијају за фашисте блокадере који би да нам сруше државу и изазову обојену револуцију, али да хвале Александра Вучића - то не могу јер то би значило да говоре истину, а они су један бедни, лажљиви таблоид! Нема Вучић никакве везе са изазивањем нереда у Црној Гори, али има везе са свим успесима које Србија постиже као економски јака, слободна и достојанствема држава, која “вуче” цео регион. Очигледно је да јака Србија и јак Вучић сметају неким исфрустрираним политико- тајкунско-медијским круговима у региону. Једино је чудно то тиховање од стране неких Срба у Црној Гори. Како могу немо да посматрају како неко клевеће Александра Вучића а тиме и цели српски народ, а знају да су у питању ноторне лажи?

А овима који отворено показују да не могу да поднесу чињеницу да је Вучић лидер региона и зато су толико опседнути њим - не могу да помогнем. И завист треба заслужити. Живела Србија - поручио је Вучевић.



