„КОЛЕГИНИЦА МОРАЛА ДА ВРШИ НУЖДУ У КАНТИ ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА” Радници открили колико су издржали пре отказа – неки побегли већ након ручка
На Reddit-у су радници делили колико су издржали на послу пре него што су дали отказ.
Неки су одлазили већ првог дана – један колега је нестао након ручка, други се појавио сутрадан, отишао до аута и више се није вратио.
Други су имали напете ситуације: младић који је делио летке код пицерије завршио је сукобом са газдом јер га је оптужио да их је бацао, па је једноставно отишао.
Студенти су често одлазили због хаотичних смена и недостатка планирања, као у Мекдоналдсу где су радници сазнали у последњем тренутку коју смену раде. Пробни рад је такође био проблем – неки су радили више дана без плате.
Радници у продавницама или на уговорима без адекватне обуке такође су брзо одустајали: у једној продавници су морали наговарати купце да купе одећу која им није одговарала, док је њена колегиница морала да иде у WC у канту за прање подова, јер другачије није било дозвољено.
У H&M-у, студенткиња је после једне смене послата кући јер није декларисала робу по правилима, што ју је натерало да потражи боље радно место.
На крају, искуства показују да радници брзо процењују да ли им посао одговара. Када увиде да услови нису прави, већина одлучује да оде како би сачували своје време и живце.