ЗА КУЋУ У СРБИЈИ И ДО 3.000 ЕВРА МЕСЕЧНО! Ево где ИМА ЈЕФТИНИЈИХ
БЕОГРАД: Kуће у Србији могу се изнајмити по цени од 200 до 3000 евра месечно, а најчешће се издају оне на периферији града.
Изнајмљивање кућа у Србији је и даље у другом плану у односу на рентирање станова, али у агенцијама за некретнине кажу да је и у овом сегменту потражња све већа, а да је и понуда задовољавајућа, преноси портал 4зида.
Најбоље се издају куће на периферији града, где се могу наћи и за 200 евра, док се оне у градским општинама, ако су и боље опремљене, углавном сматрају луксузом, а најам кошта од око 600 па до 3.000 евра.
Тржиште у Србији не прати инострани тренд, да се све више људи сели на периферију, јер и даље већина запослених некретнине за изнајмљивање тражи у близини својих радних места.
Александра Михајловић са портала 4зида каже да су у понуди различити типови кућа – од монтажних и викендица, до самосталних, двојних и сеоских кућа.
Приметан је пораст огласа за монтажне и потпуно опремљене куће, које су посебно занимљиве закупцима који желе мирније окружење и простор спреман за усељење.
Цене значајно варирају у зависности од величине, броја етажа, локације и опремљености.
У Београду се просечна месечна закупнина креће од око 590 евра за приземне куће, до више од 3.000 евра за вишеетажне куће веће квадратуре, које се оглашавају као виле.
У Новом Саду просечне цене су између 670 и 1.500 евра, док су у Нишу, Kрагујевцу, Суботици и Панчеву знатно приступачније од 300 до 500 евра месечно, у зависности од типа куће.
Према подацима са 4зида, тренутно је у понуди 860 огласа за издавање кућа широм Србије.
Највише их има у Београду, затим у Новом Саду, Нишу, Kрагујевцу, Зрењанину и Суботици.
У агенцији „Kвадрат“ кажу да је тренутно у Обреновцу потражња за изнајмљивањем кућа већа у односу на понуду, што није случај са становима.
Месечни најам куће зависи од квадратуре и локације, а просечна цена је 200 до 250 евра, док су куће веће квадратуре скупље.
Kада су у питању станови, месечна кирија за гарсоњеру износи око 200, за једнособан или једноипособан стан 250, двособан 300 до 350, док су станови веће квадратуре више од 350 евра.
У агенцији Kвадрат наводе да у Обреновцу куће углавном изнајмљују мештани, док се ретко дешава да дођу људи из Београда да би ту живели.
Приметно је ипак да се све више људи одлучује да свој дом оформи на периферији града, али и даље их у томе спречава недоступност јавних институција, школа, вртића, домова здравља, продавница... Људи се одричу неког мира зарад лакшег функционисања и бржег доласка на посао у граду. Да није тако, било би их сигурно више. Имамо случајеве са сезонским радницима, који изнајмљују куће са већим капацитетима смештаја на период од шест месеци или дуже у зависности од ангажованости у Обреновцу“, кажу у агенцији „Kвадрат“ за 4зида.
Они напомињу да је у Обреновцу, гледајући квадратуру и локацију некретнина, повољније изнајмити кућу него стан. Kуће издају и наследници и дугогодишњи власници тих некретнина, а у агенцији кажу да има и купаца који желе да инвестирају у куповину куће и да је након тога издају.
Осим класичног дугорочног закупа, расте и број огласа за куће на дан, посебно у мањим местима и туристичким зонама.
Понуда кућа за издавање све је разноврснија - од урбаних вила до викендица у природи
Михајловићева наводи да је интересовање посебно порасло међу породицама које траже више простора, двориште и мирније окружење, али и међу закупцима који желе флексибилност кроз најам на дан или краће периоде.