НОВИ ДЕТАЉИ БРУТАЛНОГ УБИСТВА, ОВО ЈЕ УБИЈЕНА КАТАРИНА ИЗ ЛЕСКОВЦА: Полиција шокирана, пронашла тело у замрзивачу! (фото)
04.11.2025. 16:12 16:24
Коментари (0)
Злочин је потресао село Печењевце, али и читав лесковачки крај.
Тело Катарине Г. (36), коју је синоћ, како се сумња у лесковачком селу Печењевце убио невенчани супруг Далибор Д. (43), пронађено је у замрзивачу, сазнаје Курир!
Како смо већ објавили, осумњичени Далибор Д. је у бекству и за њим се интензивно трага.
Случај је полицији пријавио рођени брат осумњиченог, рекавши да је касно синоћ из куће свог брата чуо буку и свађу, а будући да његов брат и његова невенчана супруга Катарина Г. имају брачне проблеме, посумњао да се десило нешто лоше.
Полиција је по доласку на лице места пронашла тело, а осумњичени је у бекству.
Kurir.rs