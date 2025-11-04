clear sky
14°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИНТА - СПЛИТ ВИШЕ НИЈЕ ГРАД ТОЛЕРАНЦИЈЕ, ВЕЋ СТРАХА И ИСКЉУЧИВОСТИ Инцидент показује антисрпску атмосферу у Хрватској

04.11.2025. 15:39 15:44
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Split
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта истакао је данас да прекид манифестације Дани српске културе у Сплиту показује да у Хрватској доминира нетрпељивост према Србима и свему што је српско.

Линта је нагласио да прекид манифестације од стране више од 50 проусташки орјентисаних навијача Хајдука, није изолован инцидент већ један у низу шовинистичких догађаја који је последица вишедеценијске антисрпске атмосфере.

"У Хрватској доминира нетрпељивост према Србима и свему што је српско од доласка на власт проусташког режима Фрање Туђмана до данас. Наведени догађај у Сплиту није нарушавање јавног реда и мира, како то срамно и лицемерно квалификује хрватска полиција. У питању је злочин из мржње који нису починили хулигани већ следбеници Анте Павелића, команданта Црне легије Јуре Францетића и злогласне НДХ и који су били одевени у црну одећу и имали фантомке на главама", рекао је Линта.

Он је навео да је Сплит по ко зна који пут послао поруку да није град слободе, суживота и толеранције већ град страха, насиља и искључивости.

"За већину Хрвата Дани српске културе у Сплиту су провокација, српски дернек и четничко окупљање а навијачи Хајдука су хероји јер су прекинули српску манифестацију. То је један од многих доказа да преосталим Србима нема живота у данашњој Хрватској јер им се константно шаље злокобна порука да се асимилују или иселе", рекао је Линта.

Хрватска сплит сплитски навијачи сплитски хајдук сплитски хулиган Срби у Хрватској
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај