(ВИДЕО) ВЛАДИЦА ИЗВУКАО ОПАСНУ ЗМИЈУ ИСПРЕД ШКОЛЕ У ВРАЊУ! Ђаци у шоку, а кад су видели где се сакрила – СЛЕДИЛИ СУ СЕ!
Владица Станковић, познати змијоловц са југа Србије, има пуне руке посла чак и сада, у позној јесени, па је тако недавно имао још једну у низу акцију хватања овог гмизавца, и то у близини једне Основне школе у Врању.
"Школа Светозар Марковић. Врање. Имамо змију у шахту", прича Владица у видео који је објавио на свом профилу где редовно дели акције хватања ових ретко вољених живота са читаве територије Србије.
"Мало му је хладно. Није му топло", говори даље у видеу Владица, док из шахта крај школе извлачи, како се види, великог смука.
Ипак, ни неприступачан терен није сметао Владици, па је невероватном брзином змију извукао из шахта, где се очигледно сакрила да се угреје у хладним новембарским данима, па је потом уклонио на безбедну удаљеност од школе.