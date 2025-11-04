СЛУЧАЈ ПРЕМИНУЛОГ СТУДЕНТА ИЗ ШАПЦА, ОГЛАСИО СЕ И МИНИСТАР ДАЧИЋ Трагедија искоришћена за ширење неистина о полицији
БЕОГРАД: Потпредседник владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић одбацио је данас спекулације које су се појавиле на друштвеним мрежама у вези са случајем преминулог младића из Шапца чији је нестанак пријављен 31. октобра, истичући да су ти наводи нетачни и крајње неодговорни, као и да појединци ту трегадију користе за ширење неистина о полицији.
„Реч је о трагичном догађају у којем је један млади живот изгубљен, и управо зато је неопходно да се према оваквим темама приступа са највећом озбиљношћу и поштовањем”, навео је Дачић у саопштењу поводом спекулација на друштвеним мрежама да је младић пре него што је изгубио живот био привођен.
Истакао је да је неприхватљиво и срамотно да појединци износе неистине и спекулације о мотивима и узроцима смрти, без и једног провереног податка, наносећи додатну бол породици и нарушавајући достојанство преминулог.
„У овом случају нису пронађени елементи било ког кривичног дела. Изношење неоснованих оптужби и покушаји да се оваква трагедија искористи за ширење неистина о полицији и државним институцијама представљају злонамеран чин који наноси штету по углед институција, али првенствено породици преминулог”, нагласио је Дачић.
Подсетио је на други случај када је злонамерно изношена и ширена лаж да је шеснаестогодишњи дечак преминуо након повреда које је наводно задобио од полиције.
„Свако намерно ширење лажних вести којима се изазива страх, неповерење и мржња према полицији није слобода говора, већ друштвено опасан чин који има за циљ дестабилизацију и подривање поверења у институције државе”, додао је Дачић.
Додао је да МУП неће дозволити да се такве трагедије користе за сензационализам, дезинформације и политичке манипулације.
„Апелујем на све да се уздрже од објављивања непроверених и злонамерних садржаја и да покажу поштовање према чињеницама, истини и породици која пролази кроз најтежи могући тренутак”, поручио је Дачић.
На друштвеним мрежама појавиле су се објаве да је младић преминуо а уследиле су тврдње појединаца да је он претходно био привођен и да је након тога изгубио живот, а затим су студенти у блокади његовог факултета објавили да он јесте себи одузео живот и да његова смрт нема никакве везе са претходним хапшењем у Шапцу нити са полицијом.