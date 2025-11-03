ТРАГИЧАН КРАЈ ПОТРАГЕ! Студент из Шапца пронађен мртав, у среду отишао на испит, од четвртка му се губи сваки траг
Како незванично сазнаје "Телеграф" младић из Шапца који је нестао током прошле недеље, пронађен је мртав.
Он је у среду 29. октобра, отишао у Београд како би изашао на полагање испита на Филозофском факултету. Према писању медија, породица није могла да ступи са њим у контакт од четвртка, а о целој ситуацији обавештена је полиција.
Убрзо је организована потрага, чланови породице и блиски пријатељи обратили су се широј јавности за помоћ. Апел на друштвеним мрежама са личним описом несталог Страхиње циркулисао је данима по интернету. Нажалост, како "Телеграф" сазнаје, дошло је до најгорег могућег исхода.
Тренутни нема информација где је беживотно тело пронађено. Такође, није познато како је и из којих разлога дошло до преране смрти младића.
Ускоро опширније...