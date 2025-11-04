Грешком преминули
ПАЦИЈЕНТИМА ЈАВИЛИ ДА СУ МРТВИ! Више од 500 људи ДОБИЛО ОБАВЕШТЕЊЕ ДА СУ ПРЕМИНУЛИ
ВАШИНГТОН: Здравствени систем у америчкој држави Мејн грешком је послао писма на адресе 531 пацијента у којем се изражава саучешће породици због њихове смрти, укључујући детаље о томе како могу да реше питање заоставштине, преноси данас АБЦ Њуз.
Непрофитни здравствени систем "MaineHealth", који обухвата болнице и клинике у Мејну и Новом Хемпширу је након ове грешке упутио пацијентима извињење у којем се наводи да искрено жале због такве омашке.
Портпарол овог система објаснио је да је дошло до грешке у компјутерском систему за слање писама о оставинским расправама.
Он је додао да ови пацијенти никада у картонима нису заведени као преминули.
Ово није први случај да је неки велики здравствени систем грешком обавестио пацијенте да су преминули, наводи амерички тв канал.
У јануару 2021, систем "Сејнт Алфонсус" у Ајдаху је био на мети сајбер напада, а након тога су пацијенти примили писма у којима се наводи да су умрли и да су њихови лични подаци можда украдени, подсећа АБЦ Њуз.