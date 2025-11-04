clear sky
13°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Грешком преминули

ПАЦИЈЕНТИМА ЈАВИЛИ ДА СУ МРТВИ! Више од 500 људи ДОБИЛО ОБАВЕШТЕЊЕ ДА СУ ПРЕМИНУЛИ

04.11.2025. 16:16 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
pismo
Фото: pixabay.com

ВАШИНГТОН: Здравствени систем у америчкој држави Мејн грешком је послао писма на адресе 531 пацијента у којем се изражава саучешће породици због њихове смрти, укључујући детаље о томе како могу да реше питање заоставштине, преноси данас АБЦ Њуз.

Непрофитни здравствени систем "MaineHealth", који обухвата болнице и клинике у Мејну и Новом Хемпширу је након ове грешке упутио пацијентима извињење у којем се наводи да искрено жале због такве омашке.

Портпарол овог система објаснио је да је дошло до грешке у компјутерском систему за слање писама о оставинским расправама.

Он је додао да ови пацијенти никада у картонима нису заведени као преминули.

Ово није први случај да је неки велики здравствени систем грешком обавестио пацијенте да су преминули, наводи амерички тв канал.

У јануару 2021, систем "Сејнт Алфонсус" у Ајдаху је био на мети сајбер напада, а након тога су пацијенти примили писма у којима се наводи да су умрли и да су њихови лични подаци можда украдени, подсећа АБЦ Њуз.

САД здравство преминули осигураници
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај