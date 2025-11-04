МЕСАРОВИЋ ОШТРО ОДГОВОРИЛА НА НАСЛОВЕ У ВИЈЕСТИМА Пропало им је рушење Србије па шире лажи, спинују и блате српски народ и председника

-Ствара се клима у којој се Србија и Срби представљају као претња, а главна мета им је, наравно, председник Србије Александар Вучић. То што раде црногорски назови медији је део чисте идеолошке и политичке кампање, а посебно је појачавају у ситуацији када су им пропали сви покушаји дестабилизације институција и изазивања обојене револуције у Србији, који су планирани и финансирани и споља и изнутра. Пропало им је рушење Србије, па настављају да шире лажи, спинују и на све начине блате српски народ и нашег председника, захваљујући чијој политици је Србија постала економски снажна, политички поштована и успешна држава која чува своје националне интересе - навела је на Инстаграму Месаровић.

Они мрзе Србију и мрзе Вучића, како је рекла Месаровић, не само зато што су бољи и успешнији, већ и зато што не могу да се изборе са својим унутрашњим проблемима.

-Крив им је Вучић за све. То само потврђује ону народну - успех се не прашта. Александар Вучић је све што они нису и никада неће бити - мудар, упоран, патриота, не да на свој народ и своју земљу и у овим временима великих изазова даје све од себе да сачува мир и стабилност, даљи развој Србије, њену слободу, достојанство и обезбеди напредак и још бољи живот свих њених грађана. Неће им успети ни један покушај да се Србија уздрма и дестабилизује. Победиће Србија - поручила је Месаровић.