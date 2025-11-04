ПЛЕНКОВИЋ ОСУДИО НАПАД У СПЛИТУ Мањине треба да живе добро и да се осећају добро

"Нема места у Хрватској за закон улице - то говорим у име целе Владе. Због чињенице да је овакво понашање у потпуности неприхвалтјиво с демократским начелима и традицијом владавине права, а и због креирања толерантне атмосфере у хрватском друштву на којем радимо као Влада задњих девет година", рекао је Пленковић на конференцији за новинаре у Банским дворима сазваној поводом овог инцидента.

Пленковић је синоћ најоштрије осудио инцидент у Сплиту када је група маскираних хулигана онемогућила одржавање Вече Фолклора у организацији Српског културног друштва Просвјета.

"Овакав чин који се догодио јуче у Сплиту нема везе са заштитом дигнитета Домовинског рата нити осећаја хрватских бранитеља. Kао друштво ценимо Домовински рат као темељ суверене хрватске жртве, ценимо жртву хрватских бранитеља коју су дали за хрватску слободу" рекао је Пленковић и додао:

"Међутим, једнако тако у Хрватској све националне мањине, а наравно и српска национална мањина имају своја права и треба да буду поштоване. Треба им се омогућити да све активности које раде у погледу заштите идентитета, културе и вере у потпуности могу без икаквих ограничења, посебно културних друштава, чинити било где у Хрватској. Таква је наша политика; политика која цени националне мањине, српску, али и све остале. То смо свим нашим активностима радили протеклих година".

Пленковић је рекао да су националне мањине у Хрватској од почетка уз парламентарну већину и да је та сарадња на високом ниову.

"Једини нормалан и стабилан пут земље која је остварила међународно признање, чланство у ЕУ, НАТО... је да они који у Хрватској живе, било Хрвати или припадници мањина, живе добро и осећају добро", рекао је Пленковић.

Пленковић је негирао да је његова влада оно што им, како каже, импутира политичка левица: Влада која се залаже за историјски ревизионизам, која промовише усташтво или Влада која га толерише или "пушта неки дух из боце".

"Зато снажно одбацујем све тезе политичке леве опозиције, осуђујем најоштрије овај инцидент и очекујем од полиције и ДОРХ-а да процесуирају одговорне" рекао је хрватски премијер.

Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Он је одбацио став политичке левице која тражи одговорност његове владе за инцидент у Сплиту, приметивши да "0нису били овако гласни када је њихов (Зоран) Милановић грубо вређао (Милорада) Пуповца, када је грубо вређао Вељка Kајтазија. Ми смо насупрост њима, са свим припадницима националних мањина договорили оперативни програм који је финансијски структурирао сарадњу у свим секторима", навео је Пленковић. Додао је да ће са таквом политиком наставити, Пленковић је рекао:

"Према томе - патриотизам - да, Домовински рат - да, а све што иде ван тих оквира врло јасно - не. Најмање што ћемо учинити је снажнији ангажман свих тела да се овакви догађаји процесуирају. Обавио сам разговоре са жупаном, градоначелником, председником СНВ-а (Борисом) Милошевићем, председником СДСС-а Пуповцем, Хабијаном..."

На питање да ли је неко приведен, Пленковић каже да је полиција ангажована око идентификације 100-тињак, углавном маскираних особа. Присилили су их, како каже премијер, да обуставе фолклорну приредбу и присилили да напусте простор.

"То је апсолутно неприхватљиво, полиција је ухапсила једну особу, а ради се и на другима", навео је Пленковић.