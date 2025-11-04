ОГЛАСИЛИ СЕ НОВОСАДСКИ ФОЛКЛОРАШИ НАКОН ИНЦИДЕНТА У СПЛИТУ Директор ”Великог кола”: “Био сам забринут, упало је њих око 70, рекли су да не желе ћирилицу“ ПОЛИЦИЈА ИХ ЈЕ ПРАТИЛА ДО ГРАНИЦЕ
Српско културно-уметничко друштво Велико Коло из Новог Сада отказало је синоћњи наступ у Сплиту због упада маскираних екстремиста који им нису дозволили да се појаве на приредби.
Како је за Дневник изјавио директор Удружења велико коло Милан Веселиновић осам чланова спречени су да наступе на приредби поводом Дана српске културе у организацији Српског културног друштва Просвета:
”Није први пут да смо у Хрватској. Нисмо раније имали проблема. Сплит је специфична средина и како је овај догађај раније био најављен, та група се вероватно зато и организовала па је дошла да направи инцидент. Нас је сачекао председник Друштва и ми смо се тамо појавили у српским народним ношњама. Док сам ишао да упаркирам ауто, око 70 млађих људи обучених у црно са капуљачама са неколико старијих особа већ су били дошли и запретили извођачима. Био сам веома забринут, али нису никога дирали само су рекли да не желе ћирилицу у Сплиту”, рекао је Веселиновић.
Како је истакао, он је у повратку до места догађаја већ позвао полицију која је стигла заједно са специјалцима и обезбедила објекат. Стигли су у Нови Сад без проблема.
”Наши момци и девојке су прво отишли пар улица даље, а потом су нас специјалци пратили до места где смо преноћили. Додао бих да нас је полиција пратила и на свим местима где смо одмарали и имали смо њихову подршку све до границе са Србијом, рекао је за Дневник директор Милан Веселиновић.
Сви заједно су се огласили на свом Фејсбук профилу:
”Најважније од свега, сви смо добро и већ смо на путу по плану за Нови Сад. Хвала свима на разумијевању, надамо се да ћемо ускоро имати прилику вратити се у Сплит у бољим околностима”, поручили су:
