ПУПОВАЦ: МОРА ДА СЕ ПРЕКИНЕ НАВИКАВАЊЕ НА МРЖЊУ Инцидент у Сплиту напад и на Србе и на културу
СПЛИТ: Председник Самосталне демократске српске странке (СДС С) Милорад Пуповац изјавио је да је синоћњи инцидент у Сплиту један у низу протеклих месеци, појава слична по свом карактеру манифестације мржње према култури, према етничким разликама, нешто што нас, како је навео, све треба забринути и тражи озбиљну политичку ангажованост.
Пуповац је подсетио да се поводом инцидента у Сплиту синоћ огласио премијер Андреј Пленковић са којим је разговарао, као и са још неким другим члановима Владе.
"Очекујемо да ће Влада и Сабор кренути у том смеру - да се прекине навикавање на насилно понашање и говор мржње према људима који то ничим нису заслужили. Нарочито то није заслужио овај град који је кроз своју дугу историју носио барјак слободе. Сигуран сам да ће овај град, заједно са свим другима у Хрватској, знати да одбрани барјак слободе", казао је Пуповац, који је данас допутовао у Сплит.
Упркос синоћном инциденту када је група маскираних хулигана онемогућила одржавање Вече фолклора, Дани српске културе, у организацији Српског културног друштва Просвјета данас ће бити настављени.