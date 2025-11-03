ДВА ЛИЦА ЈЕСЕНИ, ХЛАДНИ ФРОНТ ДОНEО ПРАВИ ШОК! Док једни беже од пљускова, други се сунчају на 22 степена
Погоршање времена захватило је Србију. У овом часу хладни фронт премешта се преко Србије.
Он северу и западу Србије доноси кишу и јак северозападни ветар, а и захладнело је у односу на јутро, па је у Лозници јесењих 11 степени. Широм Војводине, северне и западне Србије, температуре се крећу од 10 до 14 степени.
Хладни фронт стигао је и до Београда, а температура са 20 степени колико је мерено пре подне, опала је на тренутних 14 степени. У наставку послеподнева пролазна киша падаће и у Београду, повремено и са пљусковима.
Истовремено, испред хладног фронта струји и даље топла ваздушна маса са Медитерана, па су температуре у јужним, централним и источним деловима Србије и до 20 степени, а најтоплији је Димитровград са 22°Ц.
Сјеница мери 14, Златибор 12, а Копаоник 8 степени.
Хладни фронт у овом часу стигао је до централне Србије и прелази преко Шумадије, а до краја дана стићи ће и до југа и истока Србије.
У Србији до краја дана и током вечери облачно са кишом и пљусковима, а понегде се очекују и пљускови са грмљавином.
Дуваће јак северозападни ветар, који ће пролазно бити и веома јак.
Температура ће се кретати од 12 степени на северозападу Србије до 24 на југоистоку. По продору хладног фронта температура ће и на југу и истоку Србије бити у осетнијем паду.
У току вечери на северу Србије и у Београду се очекује разведравање, док ће на југозападу, југу и југоистоку земље падати киша, а на највишим планинама и снег.
На северу Србије у уторак ведро, ујутро уз приземни мраз. У осталим пределима Србије пре подне облачно, на југу и југоистоку са кишом, после подне разведравање
Дуваће слаб до умерен северозападни ветар, на истоку Србије јак.
Јутарња температура од 2 на северу до 10 степени на југу и истоку Србије, максимална дневна од 13 до 17 степени, у Београду до 15.
Од среде до петка стабилно и ведро.
Ново погоршање времена очекује се за викенд, наводи Телеграф