РЕКОНСТРУКЦИЈА КЛИНИЧКИХ ЦЕНТАРА У НОВОМ САДУ, БЕОГРАДУ, НИШУ И КРАГУЈЕВЦУ! Мали потписао уговор са ЕИБ вредан 622 милиона евра
БЕОГРАД: Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали и потпредседник Европске инвестиционе банке (ЕИБ) Роберт де Грот потписали су данас Уговор о зајму за другу фазу реконструкције клиничких центара у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу укупне процењене вредности од 662 милиона евра.
Потписивањем уговора званично почиње друга фаза пројекта који обухвата модернизацију, обнову и проширења четири клиничка центра.
Од тога зајам ЕИБ-а износи укупно 315 милиона евра кроз потписивање два финансијска уговора, први у износу до 157 милиона евра који је данас потписан и другог у износу до 158 милиона евра, чије се потписивање планира у 2026. години, док улагање Србије износи 347 милиона евра.
"Јачање, модернизација, опремање и реконструкција здравствених установа су од стратешког значаја за Владу Србије и уз помоћ партнера као што је Европска инвестициона банка настављамо већ започети инвестициони талас у здравству", рекао је Мали на састанку одржаном у Влади Србије након потписивања уговора.
Он је истакао да Уговор омогућава да Србија настави да улаже у клиничке центре и додао да ће значајан део улагања бити из буџета.
"Србија се гради, и поносан сам на све резултате које смо постигли у последњој деценији. Започели смо неке велике пројекте, а иза нас је деценија најбрже изградње и модернизације Србије која нас је довела до нивоа од 7,2 одсто БДП-а капиталних инвестиција, колики је био проценат ове године. Оне су наш нови извор раста, али имамо још много посла, јер смо решени да завршимо све започете пројекте. Србија ће наставити да се развија и расте", рекао је министар.
Он је додао да Србија има одличне лекаре и медицинско особље којима жели да пружи најсавременије услове за рад, за максималан учинак.
Мали је објаснио да пројекат укључује обнову и завршетак постојећег објекта, изградњу новог објекта и реконструкцију постојеће медицинске инфраструктуре у Универзитетском Клиничком центру Србије у Београду, изградњу нових објеката и реконструкцију постојеће медицинске инфраструктуре у Универзитетском Клиничком центру Крагујевац, изградњу нових објеката у Универзитетском Клиничком центру Војводине у Новом Саду, као и изградњу поликлинике, реконструкцију постојеће медицинске инфраструктуре и израду пројектне документације за регионалну дечју болницу у Универзитетском Клиничком центру Ниш.
Како је рекао, завршетак свих нових и реконструисаних објеката планиран је за крај 2032. године.
У претходној фази са Европском инвестиционом банком је било уговорено укупно 200 милиона евра по основу три закључена финансијска уговора. Средства сва три кредита су у потпуности повучена.
Министар здравља Златибор Лончар, који је присуствовао потписивању уговора, захвалио је на указаном поверењу и будућој сарадњи.
Он је подсетио да ће у другој фази пројекта коју је одобрила Европска комисија, а ЕИБ дао подршку кроз два нова будућа кредита, од којих је један потписан данас, бити завршена пре свега изградња и реконструкција УКЦК у Крагујевцу и да ће се наставити даља улагања у УКЦС, УКЦВ И УКЦН.
"Све ово је јако важно за наше грађане јер то значи наставак модернизације здравственог система Србије, подизање нивоа терцијарне заштите пацијената, побољшање превентиве и дијагностике као једног од највећих приоритета модерног здравства. Ово ће, свакако, побољшати и ефикасност лечења и допринети бољем комодитету пацијената. Знамо да то можемо јер имамо довољно образованог стручног особља, а то је и перспектива за будуће студенте медицине, као и за школовање осталог стручног медицинског кадра", рекао је Лончар.
У ЕИБ-у су поручили да ће пројекат ојачати целокупни здравствени систем у Србији и побољшати приступ висококвалитетним услугама, ради задовољавања растућих потреба људи.
"Ове инвестиције ће побољшати приступ здравственој заштити и унапредити квалитет живота грађана Србије", рекао је потпредседник ЕИБ-а Роберт де Грот, и додао да ће резултат бити ефикасније здравствене услуге.