СРБИЈА У КРУГУ ДОМАЋИНА САМИТА ММФ-А и СВЕТСКЕ БАНКЕ 2029. ГОДИНЕ Синиша Мали: Било би добро да организујемо такав састанак у Београду након 50 година
Министар финансија Синиша Мали објавио је данас да је Србија кандидат за домаћина годишњег састанка Светске банке и Међународног монетарног фонда (ММФ) 2029. године, пренео је његов кабинет.
„Било би добро такав састанак организовати опет у Београду после 50 година, имајући у виду да је 1979. године последњи пут одржан у Србији“, рекао је Мали у Министарству финансија, где је разговарао са извршном директорком Светске банке Беатрис Масер.
На састанку је разговарано о економским „перформансама“ Србије, плановима за буџет за 2026. годину, припремама за „ЕКСПО 2027“ и актуелним пројектима у којима Светска банка учествује у Србији.
„Упркос свим глобалним нестабилностима којима сведочимо и које имају утицај на светску економију, Србија одржава стабилност јавних финансија. То ћемо и презентовати на годишњем састанку Светске банке и ММФ-а у октобру у Вашингтону. Спремни смо за велике светске догађаје“, рекао је Мали.
Навео је да је јавни дуг Србије у овом тренутку на нивоу од 44,3 одсто, што је „далеко од нивоа задужености еврозоне која износи око 89 одсто“.
Мали је позвао Масер да обиђе локацију на којој се гради „ЕXПО“ комплекс и додао да је до сада 121 земља потврдила присуство на Међународној специјализованој изложби „Еxпо 2027“.
Беатрис Масер је извршна директорка Светске банке задужена за тржишта Азербејџана, Казахстана, Киргистана, Пољске, Србије, Таџикистана, Туркменистана, Узбекистана и Швајцарске.