РЕВОЛУЦИЈА ЈЕФТИНИХ ЕЛЕКТРО-АУТОМОБИЛА! Соларни модели из Туниса коштају МАЊЕ од 10.000 евра, троше СУНЦЕ и готово да се не кваре
Тржиште електричних возила доживљава своју светску експанзију. Процењује се да ће до 2030. године достићи вредност од неколико милијарди долара.
Произвођачи све више подстичу купце да се одлуче за возило на електрични погон, те објављују и листе својих најповољнијих модела.
Тржиште електричних возила (ЕВ) у Африци доживљава изузетно брз раст. Према подацима које преноси ЦНН Интернатионал, процењује се да ће до 2030. године достићи вредност од 4,2 милијарде долара, што је више него дупло у односу на садашњу вредност.
Ипак, већина електричних возила и даље зависи од електроенергетске мреже, која се често напаја комбинацијом обновљивих и фосилних извора енергије.
У тај тренд укључио се и тунишки стартап Бако Моторс, али са јединственим приступом, ослањајући се на један од највећих природних ресурса Африке, а то је сунчева енергија. Њихови компактни аутомобили и теретна возила опремљени су соларним панелима на крову. Иако возила и даље користе литијум-јонске батерије, које се могу пунити код куће или на јавним местима намењеним за то, соларни панели омогућавају додатно пуњење путем бесплатне сунчеве енергије. Компанија је до сада произвела 100 возила, али планира значајно повећање производње и извоза у наредној години.
- Соларне ћелије нам обезбеђују више од 50% енергетских потреба, истакао је Боубакер Сиала, оснивач и извршни директор компаније Бако Моторс.
- На пример, наш модел Б-Ван, намењен комерцијалној употреби, може дневно прећи око 50 километара користећи искључиво бесплатну енергију сунца. То је око 17.000 километара годишње, што представља огромну уштеду.
Приступачни модели за локалну потребу
Компанија, основана 2021. године, започела је производњу са теретним трициклима, али се у међувремену преоријентисала на четвороточкаше. У понуди су два главна модела.
Први је Б-Ван, дизајниран за логистичке потребе. Може превести до 400 килограма терета, има домет од 100 до 300 километара, а почетна цена износи 24.990 тунишких динара (око 7.900 евра).
Други модел је Бее, мали градски двосед, идеалан за свакодневну вожњу по граду. Домет му је између 70 и 120 километара, а максимална брзина 45 км/х. Почетна цена је 18.264 тунишка динара (око 5.800 евра).
Кхалед Хабаиеб, оперативни директор Бако Моторса, открива да компанија тренутно развија и трећи модел, X-Ван, који ће имати два седишта и већи теретни простор.
Хабаиеб наглашава да се више од 40% делова за свако возило набавља локално, укључујући литијум-гвожђе-фосфатне батерије и челик, што доприноси отварању преко потребних радних места у Тунису.
БизнисКурир/Пословни дневник