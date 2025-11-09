ЗИМСКА СЕЗОНА НАЈАВЉУЈЕ ЈОШ ВЕЋИ БУМ Златибор улази у историју туризма
ЗЛАТИБОР: У првих девет месеци ове године Златибор је био најпосећенија туристичка дестинација у Србији, када је на овој планини боравило 341.966 туриста, што представља повећање од 8,3 одсто у односу на исти период прошле године, објавила је Туристичка организација Златибор, позивајући се на податке Републичког завода за статистику.
Највећи број гостију чинили су домаћи туристи. Што се ноћења тиче, у наведеном периоду остварено је 1.014.078 ноћења, што је за пет одсто више него у првих девет месеци прошле године.
Пошто је 2024. године забележено око 1,2 милиона ноћења, очекује се да ће та бројка до краја ове године бити премашена, наводе из Туристичке организације Златибор и додају да посебно охрабрује податак да је број ноћења страних туриста порастао за 26 одсто у односу на првих девет месеци 2024. Највише гостију долази из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније, Kине, Русије, Израела, Малте, а следе туристи из Хрватске, Румуније, Словеније, Немачке, Сједињених Америчких Држава и других земаља.
Оцењује се да су остварени резултати последица сталног унапређења туристичке понуде и активне промоције дестинације, а очекује се да ће предстојећа зимска сезона додатно допринети расту посете овој планини.