НЕЋЕТЕ ВЕРОВАТИ КОЛИКО ЈЕ ЛАКО ПОГРЕШИТИ!

ЗАМЕНА АКУМУЛАТОРА МОЖЕ БИТИ „ФАТАЛНА“! Стручњаци откривају грешке које многи праве и упозоравају на ОВО приликом замене

09.11.2025. 11:32
Пише:
Дневник
Извор:
Курир Бизнис/Дневник
да
Фото: freepik, ilustracija

Како правилно заменити акумулатор на модерним аутомобилима – водич и упозорења стручњака. Код модерних возила замена 12-волтне стартер батерије више није једноставна као некад.

Бројне електронске компоненте, попут система помоћи возачу, чине технологију сложенијом.

Инфотејнменти, алармни или други системи могу изгубити своја подешавања и накнадно их је потребно поново подесити у случају замене акумулатора. Немачки ауто-клуб (АДАЦ) упозорава да би лаици требало да сами мењају батерију само ако заиста добро познају то што раде.

Важно је пажљиво следити упутства за употребу и обратити пажњу на врсту, величину и податке о перформансама приликом куповине заменског акумулатора.

За замену акумулатора аутомобила потребан је одговарајући кључ. Важно је носити рукавице јер акумулатор садржи корозивну киселину.

да
Фото: freepik, ilustracija

Поступите овим редоследом:

Искључите напајање: искључите све електричне уређаје (клима, грејање седишта, упаљач…)

Отворите поклопац мотора и уклоните поклопац акумулатора

Одспојите негативни пол (црни кабл са уземљења). Минус не сме додиривати плус

Одспојите позитивни пол и отпустите црвени кабл

Уклоните држач акумулатора: отпустите вијке и пажљиво подигните батерију (масе 15–30 кг)

Стари акумулатор однесите у центар за рециклажу, продавцу или у сервис – никако га немојте бацати у смеће

да
Фото: freepik, ilustracija

Ако транспортујете стари акумулатор, обавезно га добро причврстите. Ако се преврне, корозивна и штетна киселина може исцурити.

Уградња новог акумулатора:

Пажљиво уметните нови акумулатор у држач, пазећи да не прикљештите каблове или црева

Прво причврстите црвени кабл на позитивни пол, затим црни кабл на негативни – редослед је важан да би се избегло искрење или кратки спој.

Нанесите мало масти за полове батерије да бисте спречили корозију

Поново причврстите носач и чврсто затегните акумулатор вијцима

БизнисКурир/Revijahak

акумулатор акумулатори замена аутомобили
Извор:
Курир Бизнис/Дневник
Пише:
Дневник
