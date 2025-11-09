НЕЋЕТЕ ВЕРОВАТИ КОЛИКО ЈЕ ЛАКО ПОГРЕШИТИ!
ЗАМЕНА АКУМУЛАТОРА МОЖЕ БИТИ „ФАТАЛНА“! Стручњаци откривају грешке које многи праве и упозоравају на ОВО приликом замене
Како правилно заменити акумулатор на модерним аутомобилима – водич и упозорења стручњака. Код модерних возила замена 12-волтне стартер батерије више није једноставна као некад.
Бројне електронске компоненте, попут система помоћи возачу, чине технологију сложенијом.
Инфотејнменти, алармни или други системи могу изгубити своја подешавања и накнадно их је потребно поново подесити у случају замене акумулатора. Немачки ауто-клуб (АДАЦ) упозорава да би лаици требало да сами мењају батерију само ако заиста добро познају то што раде.
Важно је пажљиво следити упутства за употребу и обратити пажњу на врсту, величину и податке о перформансама приликом куповине заменског акумулатора.
За замену акумулатора аутомобила потребан је одговарајући кључ. Важно је носити рукавице јер акумулатор садржи корозивну киселину.
Поступите овим редоследом:
Искључите напајање: искључите све електричне уређаје (клима, грејање седишта, упаљач…)
Отворите поклопац мотора и уклоните поклопац акумулатора
Одспојите негативни пол (црни кабл са уземљења). Минус не сме додиривати плус
Одспојите позитивни пол и отпустите црвени кабл
Уклоните држач акумулатора: отпустите вијке и пажљиво подигните батерију (масе 15–30 кг)
Стари акумулатор однесите у центар за рециклажу, продавцу или у сервис – никако га немојте бацати у смеће
Ако транспортујете стари акумулатор, обавезно га добро причврстите. Ако се преврне, корозивна и штетна киселина може исцурити.
Уградња новог акумулатора:
Пажљиво уметните нови акумулатор у држач, пазећи да не прикљештите каблове или црева
Прво причврстите црвени кабл на позитивни пол, затим црни кабл на негативни – редослед је важан да би се избегло искрење или кратки спој.
Нанесите мало масти за полове батерије да бисте спречили корозију
Поново причврстите носач и чврсто затегните акумулатор вијцима
БизнисКурир/Revijahak