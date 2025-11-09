ИЗ БЕОГРАДА ДО СРЦА ЕВРОПЕ ЗА САМО ШЕСТ САТИ! Возом ка великој метрополи и једном од омиљенијих градова Срба, путовање ће бити скраћено
Нова линија из Београда ка западној Европи.
Путовање возом од Београда до Беча ускоро постаје стварност! Према најновијим најавама, Мађарске железнице (МÁВ) планирају да у току 2026. године уведу директну линију између главних градова Србије и Аустрије, са преседањем у Будимпешти.
Ова дуго очекивана железничка веза део је пројекта брзе пруге Београд-Будимпешта, чије се отварање очекује на пролеће 2026. године, а затим ће два воза дневно из Београда настављати пут све до Беча. У супротном смеру, из Беча ка Београду, планирана су такође два поласка дневно.
Према незваничном нацрту реда вожње који се накратко појавио на сајту Инфраструктуре железница Србије (ИЖС), између Београда и Будимпеште би свакодневно саобраћало шест возова у оба смера, док би два од њих продужавала даље ка Бечу.
Очекује се да ће путовање од Београда до Беча трајати нешто више од шест сати, што је три сата краће него аутобусом. Поласци из београдске станице Прокоп предвиђени су у 8.40 и 14.40, док би возови из Беча стизали у Београд око 15.20 и 21.20 часова. Ови термини су, међутим, још увек оквирни и незванични, те се до почетка саобраћаја може очекивати мања корекција реда вожње.
Велики планови за модернизацију железница
Увођењем нових међународних линија до Будимпеште и Беча, железнички превоз из Србије доживљава праву ренесансу. Тренутно из Београда полази само један међународни воз – онај за Бар – али ће у наредним годинама избор дестинација бити знатно шири.
"Србијавоз" је већ покренуо набавку шест нових вишесистемских електричних локомотива, које ће бити намењене за саобраћај на пругама кроз Црну Гору, Хрватску, Словенију, Мађарску, Аустрију, Немачку, Грчку и друге земље Европе, што указује да се планира озбиљно ширење међународне мреже.
Поред тога, у 2025. години почиње и реконструкција пруге Београд–Ниш, која ће омогућити брзине до 200 км/х. Укупна вредност пројекта износи 2,77 милијарди евра, од чега ЕУ финансира 610 милиона евра кроз грант, а део средстава долази и из кредита ЕИБ и ЕБРД.
У току су и радови на прузи Ниш–Димитровград, који би требало да буду завршени до 2027. године, а вредност овог пројекта је 502 милиона евра.
Такође, у плану је и нова линија Београд–Трст, која ће пролазити кроз Загреб и Љубљану, као и модернизација пруге до Шида до 2029. године, где ће возови моћи да саобраћају брзином и до 200 километара на сат.
Не заборавља се ни легендарна барска пруга, чија ће обнова коштати између 1,5 и 2 милијарде евра, а у Србији ће возови туда возити брзином до 120 км/х.
Уколико сви ови пројекти буду реализовани према плану, Београд ће постати једно од најважнијих железничких чворишта у региону, а путници ће моћи да уживају у модерним, брзим и удобним вожњама ка европским метрополама.