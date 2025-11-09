ЕВО КОЛИКО СЕ ЗАРАЂУЈЕ У ЕВРОПИ! Огласи за послове у ЕУ откривају ПЛАТЕ о којима многи само сањају - од медицинских сестара са платом до 8.500 евра и електричара који ОВОЛИКО добија

Привучени могућношћу виших примања и уређенијег система рада, бројни радници, посебно млађе генерације, одлучили су да започну нови живот у иностранству. У последње време све се чешће говори о томе да економске кризе и инфлација све снажније погађају и оне државе које су, посебно за људе са Балкана, донедавно биле симбол стабилности и просперитета.

Један Хрват је на друштвеној мрежи Редит објавио неколико огласа за послове у земљама попут Немачке, Швајцарске, Данске, Холандије и Ирске, како би се људи из прве руке уверили колике су плате за одређена занимања.

- За све оне који размишљају о пресељењу из Хрватске. Мало сам истраживао по интернету, па ево неких огласа - написао је.

Пажњу су посебно привукли огласи за посао медицинска сестра/техничар у Швајцарској, где је наведена плата од 5.500 до 7.000 евра. У другом огласу за исто радно место истакнута је плата од 6.500 до 8.500 евра.

За посао физиотерапеута је понуђена плата од 5.000 до 7.000 евра.

Плата достављача пакета за Амазон у Немачкој износи између 2.100 и 2.300 евра, док складиштар у месту Уберлинген зарађује 2.100 евра уз рад од 40 сати недељно у две смене, а нуди се и бесплатан смештај у двокреветној соби.

Плата електричара у Данској до 5.500 евра

У једном од огласа наведено је да се у Немачкој хитно траже аутомеханичари. Знање језика није услов, а плата је 3.000 евра. Реч је о граду Фурт, близу Нирнберга. Као предности се наводе исплате прековремених сати и новчане награде за редовно долазак на посао. У Холандији траже раднике у ПВЦ и АЛУ индустрији са платом од 2.400 до 2.600 евра. Нешто ближе Хрватској, у Љубљани, радницима у производњи нуде 1.450 евра уз рад у четири смене и регрес.

Ко је електричар и жели да ради у Данској могао би добро да заради, јер је у огласу за посао у околини Копенхагена наведена плата од 3.500 до 5.500 евра. Индустријски бравар у Белгији може да заради 16 евра по сату, као и конобарица у Ирској, уз плаћен смештај. Плата возача Ц категорије у Ирској, према овом огласу, износи од 3.700 до 4.400 евра.

Многи у коментарима одмах наводе да би уз све те цифре требало истакнути и колики су трошкови живота у тим земљама. Међутим, један Хрват одбацује такве примедбе.

- Увек исто питање. Схватите већ једном - да, у Швајцарској и Немачкој су трошкови виши, али ако неко не види и да је стандард живота бољи јер је плата још већа, онда сте стварно слепи - наводи,

"Живимо боље него у Хрватској"

- Тачно то. Људи се жале да је Шведска скупа, поготово алкохол. Кажу - пиво 10 евра, ужас! Јесте, али ја зарађујем три пута више. То пиво од 10 евра мени дође као пиво од 3 евра у Хрватској. А те пиве од 3 евра се у Хрватској итекако купују - коментаришу Хрвати.

Један је написао да га је колега у Данској извео у излазак једне суботе.

- У центру, крафт пива по 10 евра у финијим баровима и пабовима. Према периферији, у мањим локалним кафанама, најјефтиније пиво сам платио 3,08 евра - написао је.

Неки коментаришу да су Хрвати почели да одлазе из Ирске и других земаља када су схватили да њихов стандардни ритуал из Хрватске- кафа и цигарете, којих се не желе одрећи - тамо кошта богатство и да ће са својим минималцем брзо завршити у минусу.

- Тек се мали део нас прилагоди, остали потону или оду даље - наводи се у једном коментару док се у многим другим додаје да су плате понуђене у огласима, у Европи најчешће исказане у бруто износу.

Јавила се и једна Хрватица која већ четири године живи у Аустрији. Свима који планирају да покушају живот у иностранству саветује да оду са нешто уштеђевине за собу или стан и храну до прве плате.

- Прве две године су тешке, али кад радиш, учиш и трошиш нормално – све се може. Мени и мужу се код куће чуде како не возимо неки скуп ауто, али сматрам да немам коме шта да доказујем. Живимо боље него у Хрватској, а кући одемо с времена на време јер нисмо далеко - написала је.

