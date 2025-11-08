И ДРВО ДОЧЕКАЛО СВОЈ ЗАКОН: Србија забранила незакониту сечу; Ево шта доноси Закон о стављању на тржиште дрвета и дрвних производа
БЕОГРАД: Народна скупштина Србије усвојила је Закон о стављању на тржиште дрвета и дрвних производа, а кључна новина коју предвиђа овај документ јесте забрана стављања на тржиште незаконито посеченог дрвета или производа добијених од таквог дрвета, с циљем заштите шума и сузбијања нелегалне сече, саопштило је данас Министарство пољопривреде.
Фокус Закона је на субјектима – правним лицима и предузетницима који први пут стављају дрво, односно дрвне производе на тржиште Србије, без обзира на то да ли је произведено у Србији или је из увоза.
Субјектима који први пут стављају дрво или дрвне производе на тржиште уводи се обавеза да спроводе систем дужне пажње, што подразумева обавезу прикупљања све потребне документације о пореклу дрвета и дрвних производа, обавезу спровођења процене ризика од стављања на тржиште незаконито посеченог дрвета и дрвних производа и обавезу предузимања одговарајућих мера за смањење ризика.
Закон прописује обавезу за трговце да воде евиденцију о својим добављачима и купцима у свим деловима ланца снабдевања дрветом, односно дрвним производима, чиме се обезбеђује следљивост порекла дрвета.
Усвајањем овог закона, Србија се усклађује и са прописима Европске уније који се односе на борбу против нелегалне сече и нелегалне трговине дрветом и дрвним производима, у оквиру Поглавља 27 - Животна средина и климатске промене.
''Србија на овај начин унапређује систем заштите и очувања својих шума и јасно се позиционира као одговорна држава која у потпуности примењује европске стандарде. Закон ће допринети очувању природних ресурса, већој транспарентности у трговини дрветом и дрвним производима и бољој заштити животне средине, укључујући очување биодиверзитета и смањење утицаја климатских промена'', нагласио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић.
Надзор над применом Закона вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, преко шумарске инспекције.