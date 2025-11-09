Спремајте скије! УСКОРО КРЕЋЕ СЕЗОНА СКИЈАЊА НА КОПАОНИКУ! Првог дана све бесплатно, а касније вас чекају нове цене и велике промене у понуди

Отварање нове ски сезоне 2025/2026. на Копаонику, планирано је за период од 4. до 7. децембра, а "Скијалишта Србије" су објавила нови ценовник ски карата које ће важити ове зиме.

Првог дана званичне манифестације Ski opening,скијање ће бити бесплатно, а од 5. до 7. децембра традиционално се одобрава попуст у висини од 30 одсто на све карте у оквиру овог периода. Радно време скијалишта ће бити од девет до 15.30 часова, а ноћна стаза, ако буде било услова, радиће од 18 до 22.

Цене ски карата зависе од периода скијашке сезоне и категорије скијаша. Одрасли ће за шестодневни ски пас морати да издвоје од 24.900 до 27.100 динара, док ће једнодневне ски карте варирати између 5.600 до 6.500 динара.

Поново је уведена депо ски карта, али само за шестодневне и седмодневне ски карте које укључују ноћно скијање. То су сада једине две врсте карата за које купци могу самостално да промене датум почетка важења, наводи Инфо Коп.

Ко до карата дође преко webshopa може исте да откаже ако се предомисли у року од 14 дана. Од пре две ски сезоне, за децу од једне до пет година (пре навршених шест година) у ски-центрима се могу купити бабy карте које важе за ски-вртиће, зелене и поједине плаве стазе, по цени од 0,01 динар. Са таквим картама на располагању су следеће инсталације и стазе: ски-полигони Долина спортова и Крст, Сунчана долина, Мало језеро (и ноћна стаза), Крст, Караман гребен (и ноћна стаза), Машинац, Јарам, гондола Брзеће – Мали караман (без коришћења стаза Бела река 1,2,3). И ове године копаоничка ски карта 10 у сезони је јединствена за све тарифне периоде скијашке сезоне, важи у свим ски центрима и кошта 44.100 динара.

Цена ноћне карте, која обухвата коришћење минимум две ноћне стазе, варира од 2.900 до 3.550 динара. Такође, у ценовнику се налази и карта за полигон за почетнике са покретном траком (ски вртић), која износи 1.200 за одрасле, док за децу кошта 900 динара. Почев од ове ски сезоне, из понуде се повлаче ски карте у трајању од једног до три дана са укљученим ноћним скијањем, као и карте за 14 узастопних дана и 20 дана по избору у сезони.

Претпродаја ски карата за надолазећу скијашку сезону 2025/26. започиње 1. новембра и трајаће током целог зимског периода, пружајући скијашима прилику за уштеду у распону од пет до 15 одсто. Комплетан ценовник може се наћи на страници Скијалишта Србије.

