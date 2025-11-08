ЛИДЛ УВОДИ РЕВОЛУЦИЈУ У НАЧИН ПЛАЋАЊА: Готово је с редовима испред касира, ОВАКО ЋЕМО УСКОРО НА КАСУ
Популарни трговачки ланац Лидл планира да уведе систем самосталног скенирања производа и бесконтактног плаћања уз помоћ апликације и на обичним касама, како би купцима уштедео драгоцено време на касама. Према писању британског портала The Sun, компанија је већ предузела прве кораке ка реализацији ове технолошке иновације.
Лидл је у Европи и Уједињеном Краљевству поднео захтев за регистрацију жига под називом „Lidl & Go“, који ће се односити на системе дигиталног плаћања. То подразумева и електронске терминале којима ће купци сами управљати.
Из компаније су потврдили да ће нова услуга носити назив „Lidl Pay“ и да ће бити директно интегрисана у њихову апликацију за програм лојалности – Lidl Plus. Систем је замишљен као дигитални новчаник и услуга мобилног плаћања, која купцима омогућава сигурно и бесконтактно плаћање у продавници, користећи само свој паметни телефон.
„Интеграција функције плаћања у апликацију Lidl Plus представља корак напред у нашој дигиталној еволуцији“, изјавио је Шајам Унаркет, директор за односе са купцима у Лидлу Велика Британија. „Посвећени смо улагању у технологије које поједностављују куповину и пружају већу флексибилност. Без обзира на то да ли купци више воле класичне или самопослужне касе, желимо да свако има избор који му највише одговара.“
Очекује се да ће, уз нову опцију у апликацији, Лидл увести и посебне ручне скенере, како би купци могли да скенирају производе без употребе телефона. Не ради се само о већ постојећим самопослужним касама где купац сам скенира производ и плати — додаје се могућност да комплетан плаћање обави преко телефона, укључујући коришћење купонâ и попуста из апликације.
Дакле, корисник скенира производ и када уђе у касу или самопослужну касу, не мора да узима картицу или телефон посебно, него ће плаћање бити обављено у оквиру апликације — што чини процес бржим и једноставнијим.
Али, није уклоњен потпуно концепт касе и самопослужне касе — оне ће и даље постојати као опција. Није реч о „крају“ касира или традиционалних каса, већ о додатној могућности за купце који желе да користе телефон за плаћање.
И. Р.